스파이더맨:브랜드 뉴 데이, SCREENX 예매 6만장…"역대 최고"

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 SCREENX 개봉작 가운데 역대 가장 많은 사전 예매량을 기록했다.

CJ CGV는 오는 29일 개봉하는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 SCREENX 사전 예매량이 약 6만장에 육박했다고 28일 밝혔다.

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 SCREENX 개봉작 가운데 역대 가장 많은 사전 예매량을 기록했다. CGV

이번 작품은 제작 초기부터 SCREENX 관람을 고려해 감독과 제작진, CJ 4DPLEX가 공동 제작한 첫 할리우드 'Shot for SCREENX' 적용 작품이다.

스파이더맨의 웹스윙과 고공 활강, 뉴욕 도심을 배경으로 한 주요 장면을 좌우 벽면까지 이어지는 3면 스크린으로 구현했다. 뉴욕의 스카이라인과 대규모 액션 장면도 270도 파노라마 화면으로 선보인다.

'Shot for SCREENX' 제작 방식을 통해 SCREENX 전용 구도와 연출도 영화 전반에 반영됐다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 SCREENX 역대 최고 예매 기록을 달성하며 개봉 전부터 관객들의 뜨거운 관심을 받고 있다"며 "SCREENX를 위해 기획 단계부터 제작된 최초의 헐리웃 'Shot for SCREENX' 작품인 만큼 스파이더맨과 함께 뉴욕 상공을 누비는 듯한 특별한 관람 경험을 선사할 것으로 기대한다"고 말했다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건 이후 모두에게 잊힌 피터 파커가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적과 맞서는 이야기를 그린다.

오는 29일부터 전국 CGV SCREENX관에서 상영된다.

<뉴시스>