조혜련 "술·담배 다 끊어…현실 잊으려 술·담배 했었다"

코미디언 조혜련이 술과 담배를 모두 끊었다고 했다.

조혜련은 27일 코미디언 이성미 유튜브 채널에 나와 건강 관리에 대해 얘기했다.

조혜련. 코미디언 이성미 유튜브 캡처

조혜련은 "이제 완전히 (이전과) 구별된 삶을 살고 있다. 이제는 노술, 노담이다. 커피도 줄이려고 한다. 몸에 안 좋은 것은 하지 않으려고 한다"고 했다.

그는 "내 몸에 아무거나 집어넣지 않는다. 그래서 이렇게 날씬해졌다"고 했다. 조혜련은 최근 8㎏을 감량했다고 했다.

이성미가 "혜련이가 정말 예뻐졌다"고 하자 조혜련은 "예전에는 언니 앞에서도 늘 담배를 피웠다"고 해 웃음을 자아냈다.

조혜련은 술 마시고 담배를 피우던 시절을 떠올리며 "늘 외로웠다. 그래서 항상 주변에 사람들을 모아 파티를 하고 노래방에 가 시간을 보냈다"고 했다.

이성미는 "정말 쉬지 않고 음주가무를 즐겼던 사람이 조혜련이었다"고 말했다.

조혜련은 결핍이 있었다고 했다.

그는 "내 안에 채워지지 않는 무언가가 있었다. 아무리 일을 해도 '더 해야 한다'는 생각뿐이었다. 언니는 '진실게임' MC를 하는데 나는 지금 뭐 하고 있는 거지'라고 늘 스스로를 채찍질했다"고 말했다.

이어 "현실에 만족하지 못하니까 그 부족함을 잊기 위해 술을 마시고 담배를 피웠던 거다"고 했다.

<뉴시스>