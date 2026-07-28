실제 방송인 줄…SNS 화제된 기상캐스터, 알고 보니 AI였다

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 인공지능(AI) 기상캐스터가 날씨를 전하는 영상이 화제를 모으고 있다. 이를 실제 지상파 방송 장면이 아닌, 민간 기상기업이 제작한 생성형 AI 콘텐츠인 것으로 나타났다.

온라인 커뮤니티와 엑스(X·옛 트위터) 등에는 최근 여성 AI 캐릭터가 기상 지도를 가리키며 일기예보를 진행하는 영상과 캡처 이미지가 빠르게 확산했다. 화면 구성이 실제 방송과 매우 흡사해 “지상파 방송국이 AI 기상캐스터를 도입했다”는 설명과 함께 공유되는 사례도 잇따랐다.

유튜브 채널 ‘날씨환경청’ 캡처

그러나 해당 영상은 지상파 방송이 아니라 날씨·공기 서비스 기업 케이웨더가 운영하는 유튜브 채널 ‘날씨환경청’에서 공개한 콘텐츠로 밝혀졌다. 영상에는 ‘김시아 AI 기상캐스터’라는 가상 인물이 등장하며, 시작 화면에는 ‘본 영상은 생성형 AI를 활용해 제작됐다’는 안내 문구도 포함돼 있다.

AI 캐릭터는 실제 기상캐스터처럼 기상 지도를 가리키며 날씨를 설명하고, 화면 구성과 동작도 기존 TV 날씨 예보와 유사하게 구현됐다.

이를 접한 누리꾼들은 “이제 뉴스 앵커도 AI가 맡는 시대가 오는 것 아니냐”, “기술 발전 속도가 정말 놀랍다”, “사람인지 AI인지 구분하기 어려울 정도”라며 놀랍다는 반응을 보였다.

유튜브 채널 ‘날씨환경청’ 캡처

반면 AI 캐릭터의 외형과 연출을 두고는 비판도 이어졌다. 일부 이용자들은 “정보 전달보다 외모를 강조한 설정 같다”, “굳이 짧은 치마를 입혀야 했느냐”, “AI에게까지 성적 대상화를 적용한 것 아니냐”는 의견을 내놨다. 또한 “아직 표정과 움직임이 어색하다”, “이질감 때문에 내용에 집중하기 어렵다”는 반응도 적지 않았다.

케이웨더는 AI를 활용한 날씨 콘텐츠를 꾸준히 확대하고 있다. 회사는 종합편성채널 MBN과 함께 지난 4월 AI 기상캐스터 오디션을 열어 남녀 캐릭터를 선발하는 등 생성형 AI 기반 기상 정보 서비스를 강화하고 있다.