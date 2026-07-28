서울 성인 10명 중 4명 미혼… 3명당 노인 1명 부양 부담

중위연령 46.8세로 상승… 총인구 5181만7000명 사실상 제자리걸음

서울에 살고 있는 성인 10명 중 4명이 미혼인 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

생산연령인구 비중이 관련 통계 작성 이래 처음으로 70% 밑으로 떨어졌다. 반면 65세 이상 고령인구는 60만명 넘게 늘며 전체 인구의 20%를 처음으로 돌파했다. 내국인 감소세를 외국인 증가로 메우며 총인구는 겨우 제자리걸음을 유지한 것으로 나타났다.

국가데이터처는 28일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 인구주택총조사 결과’를 발표했다.

◆ 생산인구 비중 69.2%로 첫 70% 붕괴… 노령화지수 급등

지난해 우리나라 인구구조에서 가장 눈에 띄는 변화는 고령화 심화다.

15~64세 생산연령인구는 3587만명(69.2%)으로 집계됐다. 이는 관련 통계 기준으로 집계를 시작한 2015년 이후 처음으로 70% 아래로 하락한 수치다. 생산연령인구는 1년 새 39만3000명(-1.1%) 줄었다.

반면 65세 이상 고령인구는 1072만3000명(20.7%)을 기록하며 처음으로 20%를 넘어섰다. 고령인구는 1년 만에 60만1000명(5.9%) 늘어났다.

0~14세 유소년 인구는 522만5000명(10.1%)으로 19만6000명(-3.6%) 감소했다. 유소년 인구 대비 고령인구 비율을 뜻하는 노령화지수는 205.2로 나타났다. 고령인구가 유소년 인구의 두 배를 웃도는 수준이다.

생산연령인구 약 3명이 고령인구 1명을 부양해야 하는 구조로 재편되면서 노년부양비는 29.9로 올라섰다. 전체 인구의 중위연령은 46.8세로 1년 전보다 0.6세 높아진 것으로 관측된다.

◆ 30대 절반 이상 미혼… 서울 미혼율 전국 최고

고령화와 더불어 혼인 구조의 변화도 가파르게 진행 중인 것으로 분석된다.

18세 이상 내국인 4323만4000명 중 미혼 인구는 1278만9000명(29.6%)으로 집계됐다. 성인 10명 중 3명꼴이다.

연령대별로는 30대 미혼율이 54.7%로 절반을 넘었다. 40대 미혼율은 21.9%, 20대 이하는 96.0%로 집계됐다.

지역별로는 서울의 미혼율이 37.1%로 전국에서 가장 높았다. 반면 미혼율이 가장 낮은 지역은 전남(22.2%)으로 나타났다. 배우자가 있는 유배우율은 세종(64.4%)이 가장 높고 서울(51.1%)이 가장 낮은 것으로 확인된다.

◆ 내국인 5년 연속 감소… 외국인이 인구 붕괴 막아

총인구는 저출산 영향으로 사실상 정체 상태에 빠졌다.

지난해 11월 1일 기준 총인구는 5181만7000명으로 전년보다 0.02%(1만2000명) 증가하는 데 그쳤다.

내국인은 4971만명(95.9%)으로 전년 대비 5만명(-0.1%) 줄었다. 내국인 인구는 2021년부터 5년 연속 감소세를 이어가고 있다.

인구 감소 폭을 메운 것은 외국인이었다. 외국인 인구는 211만명(4.1%)으로 전년 대비 7만명(3.2%) 늘었다. 유학 및 연수, 계절근로자 증가 등이 원인으로 풀이된다.

외국인은 30대(27.2%)와 20대(25.5%)가 과반을 차지했다. 외국인의 생산연령인구 비중은 89.3%에 달해 내국인(68.4%)보다 20.9%포인트 높은 것으로 집계됐다.