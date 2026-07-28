5년간 해외에서 358만부 팔린 K-문학…최다는 한강 ‘작별하지 않는다’

프랑스 파리 주프랑스한국문화원에 진열된 한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’ 한글본과 프랑스어 번역본. 파리=연합뉴스

해외에서 판매된 한국문학 도서가 5년간 358만부에 이르는 것으로 집계됐다. 가장 많이 팔린 작품은 한강 작가의 ‘작별하지 않는다’로 나타났다.

문화체육관광부 산하 한국문학번역원은 2021∼2025년 번역출판을 지원한 도서의 해외 누적 판매량이 약 358만부를 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 40개 언어권에서 출간된 지원도서 1026종의 판매량을 합산한 결과다. 지난해 집계한 5년 누적 판매량(약 268만부)보다 약 90만부 증가했다.

장기 판매 부문에서는 제주 4·3 사건을 다룬 한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’가 단연 돋보였다. 이 작품은 2023년부터 2025년까지 영국·프랑스 등 13개국에서 30만부가량 판매됐다. 번역원은 기존 출간본과 신규 번역본이 여러 언어권에서 꾸준히 선택받으며 노벨문학상 수상에 의한 단기적인 관심을 넘어 장기적인 독자 수요를 확보했다고 분석했다.

전체 연간 판매량은 2년 연속 120만 부에 육박했다. 2024년에는 119만7329부, 2025년에는 소폭(228부) 증가한 119만7557부로 연간 최대 기록을 경신했다.

번역원은 “한국문학이 노벨문학상 수상 효과나 일부 화제작에 그치지 않고 여러 언어권에서 출간된 작품을 기반으로 폭넓은 독자층이 형성되고 있다”고 평가했다.

스테디셀러 작품도 다양해졌다. 지난해 5000부 이상 팔린 번역서는 총 50종으로 이 가운데 28종은 1만부 이상의 실적을 올렸다.

특히 한강 작가의 ‘희랍어 시간’ 영어판, 손원평 작가의 ‘위풍당당 여우 꼬리1(으스스 미션 캠프)’ 러시아어판, 김금숙 작가의 ‘풀’ 스페인어판 등 7종은 2023년부터 3년 연속 매년 4000부 이상 판매되며 장기 흥행을 이끌었다.

휴식, 위로, 연대 등을 다룬 ‘힐링 소설’의 약진도 눈에 띄었다. 황보름 작가의 ‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’는 6종 번역본이 약 8만8000부, 김호연 작가의 ‘불편한 편의점’은 9종 번역본이 약 6만6000부 판매됐다. 2024년 영어판으로 나온 유영광 작가의 ‘비가 오면 열리는 상점’도 출간 2년 만에 약 1만6000부의 판매량을 기록했다.

전수용 번역원장은 한국문학의 성과에 대해 “한국문학의 해외 확산이 일시적 현상이 아닌 지속 가능한 독자 기반 위에서 이뤄지고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 전략적 번역·출판 지원을 강화해 더 다양한 한국문학 작품이 세계 독자와 꾸준히 만날 수 있게 하겠다”고 말했다.