"일주일에 10억 탕진"…BJ 철구, 원정도박·불법사채 실토

인터넷 방송인 철구(본명 이예준)가 해외 원정도박과 불법사채 이용 사실을 인정하며 경찰 자수 의사를 밝혔다.

철구는 28일 인터넷 방송 플랫폼 숲 라이브 방송을 통해 "재작년부터 필리핀에서 원정도박을 했다. 오늘 오전 경찰서에 찾아가 자수하고 합당한 처벌을 받겠다"고 말했다.

인터넷 방송인 철구(본명 이예준). 철구 인터넷 방송 화면 캡처

그는 "일주일 동안 도박에 10억원 이상을 사용했다"며 "감당하기 어려운 상황이 되면서 큰손으로 불리는 후원자에게 주 10% 이자로 돈을 빌렸다. 빌린 돈에 이자를 얹어 다시 갚는 방식으로 자금을 돌려막다 상황이 걷잡을 수 없이 커졌다"고 설명했다.

여기에 거액의 세금까지 더해지며 상황이 더욱 어려워졌다고 했다. 철구는 "2025년 11월 부가가치세만 약 60억 원이 부과됐고 계좌도 압류됐다"며 "압류를 막기 위해 여러 사람에게 도움을 요청했다"고 말했다.

이 과정에서 동료 BJ들의 금전적 지원이 있었다며 "BJ 케이에게 23억 원, 짭구에게 20억 원을 빌렸고 일부는 상환했다. 김인호에게도 돈을 빌렸다"고 밝혔다.

철구는 최근 한 코스닥 상장사와 계약을 맺고 20억원을 무이자로 차입하기로 했지만, 약속한 입금이 이뤄지 않았다고 주장했다. 이에 따라 자신의 방송에 출연한 여성 BJ들의 출연료조차 지급하지 못하는 상황이라고 덧붙였다.

그는 "불법 원정도박을 한 것도, 불법사채를 사용한 것도 모두 사실이다. 징역을 살게 되더라도 빚은 끝까지 갚겠다. 정말 죄송하다"고 사과했다.

앞서 철구는 지난 2019년 군 복무 중 해외 원정도박 의혹이 불거져 군 당국으로부터 징계를 받은 바 있다. 이후 2020년 전역한 뒤 인터넷 방송 활동을 재개했다.

그는 인플루언서 외질혜와 2016년 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나 2021년 이혼했다.

<뉴시스>