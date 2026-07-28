종합비타민 매일 복용, 고령층 일상생활 유지에 도움 가능성

美 연구팀, 60세 이상 1만6000여명 대상 임상서 확인

피로감·호흡곤란 완화…신체 기능 개선 효과 크지 않아

고령층이 종합비타민을 꾸준히 복용하면 피로감과 호흡곤란을 줄이고 일상생활 수행 능력 유지에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

다만 개선 효과는 크지 않았기에 건강한 생활습관을 대신하기보다 보완적으로 활용해야 한다고 연구진은 강조했다.

고령층이 종합비타민을 매일 섭취하면 일상생활 수행 능력과 관련된 '기능적 건강'을 더 잘 유지하는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

미국 오거스타대 의대 조지아예방연구소 바유 B. 베켈레 박사팀은 28일 미국영양학회 연례 학술대회(NUTRITION 2026)에서 이 같은 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 이 연구에서 코코아 보충제 및 종합비타민 효과 연구(COSMOS)의 60세 이상 참가자를 종합비타민군, 코코아 추출물군, 두 보충제를 함께 복용한 군, 위약군으로 무작위 배정하고, 평가를 완료한 1만6027명의 기능적 건강 상태를 3년간 매년 조사했다.

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기능적 건강은 옷 입기와 목욕하기, 걷기, 계단 오르기, 집안일 하기 등 일상생활 수행 능력과 피로감, 호흡곤란, 발 부종 등 증상을 종합적으로 평가하는 캔자스시티 심근병증 설문지(KCCQ)를 활용해 측정했다.

분석 결과 종합비타민을 복용한 그룹은 위약군보다 피로감과 호흡곤란 등 증상 부담이 통계적으로 유의하게 감소했다. 증상과 신체 기능을 함께 반영한 종합 점수도 더 높게 나타나 일상생활 기능 유지에 도움이 될 가능성을 보여줬다.

반면 코코아 추출물은 전체 참가자에서는 기능적 건강 개선 효과가 확인되지 않았지만, 울혈성 심부전 환자에서는 증상 부담을 줄이는 데 일부 도움이 되는 것으로 분석됐다.

연구팀은 나이가 들면 특별한 질환이 없어도 피로감과 신체 기능 저하로 일상생활이 어려워질 수 있다며, 기능적 건강을 유지하는 것은 노년기 삶의 질을 결정하는 중요한 요소라고 설명했다.

다만 이번 연구에서 확인된 개선 효과는 전반적으로 크지 않았으며, 기능적 건강을 평가한 2차 분석 결과인 만큼 특정 질환이나 고위험군을 대상으로 한 후속 연구가 필요하다고 덧붙였다.

연구팀은 이번 연구에서 확인된 개선 효과는 전반적으로 크지 않았으며 기능적 건강을 평가한 2차 분석 결과인 만큼 특정 질환이나 고위험군을 대상으로 한 후속 연구가 필요하다고 설명했다.

또한 종합비타민은 건강한 식습관과 규칙적인 운동을 대신할 수 없으며 새로운 보충제를 복용하기 전에는 의료진과 상담하는 것이 바람직하다고 덧붙였다.