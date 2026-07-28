유아이헬리콥터, 쉬벨과 한국 공식 서비스센터 구축 추진

S-100 및 S-300 계열 국내 정비 지원체계 구축 협력

왼쪽부터 조정권 유아이헬리콥터 무인기본부장, 마이클 쉴러 쉬벨코리아 대표 (사진=유아이헬리콥터 제공)

항공 전문 방산기업 유아이헬리콥터(대표 임성의)가 오스트리아의 수직이착륙(VTOL) 무인항공시스템(UAS) 전문기업 쉬벨과 한국 내 공식 서비스센터(Authorized Service Center, 이하 ASC) 구축 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

유아이헬리콥터 측에 따르면 회사는 쉬벨의 정비 능력 검증 기준을 충족해 공식 서비스센터 자격을 획득했다. 회사 측은 전 세계 쉬벨 파트너사 가운데 유일하게 ASC 자격을 획득했으며, 이번 인증을 통해 무인기 정비 기술과 MRO 분야의 경험을 인정받았다고 설명했다.

이번 ASC 지정을 통해 유아이헬리콥터는 쉬벨의 무인항공시스템인 S-100과 S-300, S-300K를 대상으로 국내 공식 정비 인프라를 구축할 계획이다. 수십 년간 축적한 헬리콥터 MRO 경험을 바탕으로 정비체계 구축, 기술이전, 전문인력 양성 등 후속 군수지원 역량도 확대할 예정이다.

기체 정비와 수리, 창정비, 부품 공급, 운용자 및 정비사 교육, 기술문서 지원 등을 국내에서 제공하는 체계도 구축할 예정이다. 이는 그동안 해외 의존도가 높았던 S-100 및 현재 생산 중인 S-300 계열 무인기의 후속 군수지원을 국내에서 제공하기 위한 조치라고 회사 측은 설명했다.

최근 군의 무인기 운용 확대와 맞물려 신속하고 안정적인 후속 군수지원의 중요성이 커지는 가운데, 유아이헬리콥터는 이번 협약이 국내 정비 지원체계의 접근성과 운용 효율을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

임성의 유아이헬리콥터 대표는 “쉬벨사와의 긴밀한 협력을 통해 정비 및 기술지원 서비스를 제공하고, 국내를 넘어 아시아 태평양 지역을 아우르는 MRO 허브로 도약하겠다”고 밝혔다.

1986년 설립된 유아이헬리콥터는 MRO와 임무장비 체계통합 분야에서 사업을 수행해 왔으며, 최근에는 무인항공시스템과 미래항공모빌리티(AAM), 국방 무인체계 분야로 사업 범위를 넓히고 있다.