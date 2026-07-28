김은혜 “삼전닉스 레버리지 손실 국가배상 검토? 사실 아냐”…보도 반박

“지극히 목적성 제목 달아… 언론사에 큰 유감”

국민의힘 김은혜 의원이 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자자 손실 관련 정부 상대 배상 청구 가능성을 검토 중이라는 한 매체 보도에 “사실이 아니다”라고 28일 반박했다.

국민의힘 김은혜 의원. 뉴스1

김 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “‘국가배상’이라는 지극히 목적성 있는 기사 제목을 달아놓고, 마치 해당 발언을 제가 한 것처럼 제 사진과 발언 내용을 포함한 언론사에 큰 유감을 표한다”며 이같이 밝혔다.

이어 “삭제 및 수정 요청을 수용하지 않으면, 정정보도 청구 절차를 진행하도록 하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “국내 주식시장을 변동성이 큰 투기판으로 만든 정부의 무리수는 지적하고 개선해야 한다”며 “그간의 투자환경을 검토하고 투자자의 의견을 경청하겠다는 원론적이고 기본적인 입장을 전했을 뿐”이라고 강조했다.

김 의원은 “피해자 의견 수렴하면서 투자자들 상황을 더 파악 중”이라며 “정치적 일정에 따라 국민 재산을 변동성 큰 투전판으로 몬 데 대한 정무위 등 국회 차원 진상조사를 논의하겠다”고도 했다.

정부 정책에 따른 투자환경 변화를 점검하고 투자자 의견을 수렴해야 한다는 취지였을 뿐, 국가배상 청구를 추진하겠다는 의미는 아니었다는 김 의원의 설명이다.

김 의원 측의 요청이 받아들여진 듯 해당 보도는 언론사 홈페이지와 포털에서 확인되지 않는다. 다만, 앞서 캡처된 기사 이미지가 일부 온라인 커뮤니티에 여전히 남아 있다.

한편 금융당국은 단일종목 레버리지 ETF가 시장 변동성을 확대할 수 있다는 우려를 고려, 투자자 보호와 시장 안정을 위한 추가 제도 개선 방안 검토 계획을 내비쳤다.

이억원 금융위원장은 같은 날 단일종목 레버리지 ETF 관련 수요가 충분히 진정되지 않으면 개인별 투자한도를 설정하는 등의 추가 조치를 미리 검토하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 서울 여의도 금융투자협회에서 단일종목 레버리지의 유동성 공급자 역할을 하는 주요 증권사(한국투자증권·NH투자증권·키움증권)와 자산운용사(삼성자산운용·미래에셋자산운용·KB자산운용·신한자산운용) 등과 간담회를 하고 이같이 말했다.

이 위원장은 예시로 개인의 금융투자상품 총 투자금액에서 단일종목 레버리지 비중을 20% 이내로 제한하는 투자한도를 설정하는 총량 관리 방안을 언급했다.

자산운용업계에는 “단일종목 레버리지의 리밸런싱이 장 종료 직전에 집중되는 경우 시장 변동성을 보다 증폭시킨다는 우려가 있는 만큼 리밸런싱 시점을 분산해달라”고 주문했다.