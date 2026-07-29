KB금융·구글 클라우드 협업… AI 금융 플랫폼 구축 나선다

KB금융그룹이 인공지능(AI) 금융 플랫폼 구축을 위해 구글 클라우드와 전략적 협업을 추진한다고 28일 밝혔다.



KB금융은 구글 클라우드의 생성형 AI 모델 ‘제미나이’를 활용해 데이터 분석 AI 에이전트 ‘KB DAVIS(다비스)’를 개발했다. 다비스는 사용자가 일상 언어로 질문하면 필요한 데이터를 찾아 분석하고 결과를 제공하는 개인화된 업무 비서다. KB금융 직원들의 신속하고 정교한 의사결정을 지원하게 된다.



고객 서비스를 위해서는 대화형 AI 에이전트 ‘KB Star 별이’를 개발했다. 별이는 자연스러운 대화로 금융 상품 비교, 맞춤형 포트폴리오 안내 등의 상담이 가능하다. 현재 내부 테스트를 마친 상태로, 고객 서비스에 단계적으로 적용될 예정이다. 향후 70여개 언어의 실시간 통역, 금융·경제·생활 정보 제공 역량을 갖춘 멀티모달(음성·문자·그림 동시 처리) AI 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.