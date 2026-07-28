美·이란 전쟁 장기화에 금값 연중 최저 수준

28일 서울 종로구 한국금거래소에 금 제품이 전시돼 있다. 한국거래소에 따르면 지난 24일 KRX 금시장에서 금 현물 1g당 가격은 18만9810원으로 거래를 마치며 올해 들어 가장 낮은 수준을 기록했다. 미·이란전쟁으로 미국 10년 만기 국채금리가 연 4.7%를 돌파하는 등 시장 금리가 급등하며 금리 인하 기대감이 후퇴하자, 이자가 붙지 않는 금의 상대적 투자 매력도가 급감하며 가격 하락을 부추기고 있다.

<뉴시스>