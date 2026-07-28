제이에스티나, 아이유와 ‘Wear the Afterglow’ 캠페인 공개…메를 컬렉션 선봬

제이에스티나(J.ESTINA)와 뮤즈 아이유(IU)가 함께한 ‘Wear the Afterglow’ (사진=제이에스티나(J.ESTINA) 제공)

주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 뮤즈 아이유(IU)와 함께한 신규 캠페인 ‘Wear the Afterglow’를 공개했다.

이번 캠페인은 ‘Wear the Afterglow, 빛의 여운을 입다’라는 메시지를 바탕으로, 싱그러운 자연의 숨결이 스쳐간 뒤 남겨진 빛의 잔상을 시네마틱 비주얼로 표현했다. 공개된 캠페인 속 아이유는 메를(MERL) 컬렉션과 함께 특유의 서정적인 무드를 선보이며, 레이스에서 영감을 받은 섬세한 디테일을 자신만의 감성으로 풀어내 깊은 여운을 남겼다.

아이유가 착용한 ‘메를(MERL)’은 이탈리아어로 레이스를 뜻하는 ‘메를레토(Merletto)’에서 영감을 받은 주얼리 컬렉션이다. 레이스 특유의 섬세한 패턴과 펀칭 디테일을 현대적으로 재해석했으며, 나뭇잎 사이로 스며드는 햇살과 바람이 남긴 공기의 결을 섬세한 레이어와 투명한 구조로 담아냈다.

제이에스티나(J.ESTINA)와 뮤즈 아이유(IU)가 함께한 ‘Wear the Afterglow’ (사진=제이에스티나(J.ESTINA) 제공)

메를 컬렉션은 다양한 골드와 실버 펜던트를 자유롭게 조합해 자신만의 의미를 담아낼 수 있는 커스터마이징 주얼리다. 영원(INFINITO), 희망(BLOOM), 사랑(AMORE), 약속(PROMISE), 소원(WISH), 행운(FORTUNE) 등 여섯 가지 의미를 담은 골드와 실버 펜던트 및 체인으로 구성된다.

펜던트의 각 모티브는 하나의 메시지이자 감성의 상징으로, 서로 다른 의미를 조합해 자신만의 스토리를 완성할 수 있다. 메를 펜던트와 목걸이, 팔찌 등 관련 제품은 제이에스티나 공식 온라인몰에 등록돼 있다.

아이유는 레이스를 연상시키는 펀칭 디테일과 화이트 스톤 세팅이 조화를 이루는 ‘영원(INFINITO)’ 골드 펜던트 조합과 오벌 형태의 레이스 아웃라인이 인상적인 ‘약속(PROMISE)&소원(WISH)’ 실버 펜던트 조합을 선택해 절제된 아름다움이 돋보이는 레이어드 스타일링을 선보였다.

제이에스티나 관계자는 “메를 컬렉션은 고객이 직접 선택한 의미를 담아 오래도록 간직할 수 있는 주얼리”라며 “누군가를 향한 마음은 물론 자신을 위한 의미 있는 선물이 되길 바란다”고 전했다.

한편 아이유가 착용한 메를 컬렉션은 제이에스티나 전국 백화점 매장과 공식 온라인몰에서 판매되며, 출시를 기념한 할인 혜택 및 스트링 팔찌 사은품 증정 프로모션도 함께 진행된다.