구마모토서 진도 7 지진 관측…노토반도 지진 후 처음

일본 규슈 서부 구마모토현에서 28일 오후 4시27분 규모 7.1 강진이 발생해 바다 건너 부산까지 흔들림이 감지됐다.

NHK방송에 따르면 진원은 구마모토 지역으로 지진 발생 깊이는 10㎞로 추정된다.

일본 구마모토현에서 규모 7.1 강진이 발생한 28일 한 엑스(X) 이용자가 “구마모토성벽이 무너지고 있다”면서 동영상을 올렸다. 성벽이 무너지는 장면을 찍은 동영상도 소셜미디어에 올라왔다. X 캡처

이 지진으로 구마모토현 우키시, 히카와초 등에서 진도 7의 흔들림이 관측됐다.

특정 지역에서 실제로 느껴지는 흔들림의 정도를 의미하는 진도는 지진의 절대적 크기를 나타내는 규모와는 다른 개념이다.

일본 기상청에 따르면 진도 7의 흔들림에서는 서 있기가 힘들며, 집안의 고정되지 않은 가구 대부분이 움직이거나 넘어질 수 있다. 벽 타일이나 창문 유리가 파손될 수 있고 내진성이 낮은 목조 주택이 기울어질 가능성도 있다.

이날 엑스(X) 등 소셜미디어에는 구마모토 성벽이 지진으로 무너져 내리는 장면이 올라오기도 했다.

일본에서 진도 7의 흔들림이 관측된 것은 2024년 1월 노토반도 지진 이후 처음이라고 NHK는 전했다. 구마모토현에서는 2016년 4월 진도 7을 기록한 강진이 두 차례 발생한 바 있다.

이날 지진은 규슈 전역에서 감지됐으며, 부산과 전남광주 등 한반도 남쪽 지방에서도 흔들림이 느껴졌다.

부상소방재난본부에는 지진 관련 신고 전화가 157건 접수됐으며, 현재도 신고가 이어지고 있다.

일본 기상청은 이날 지진으로 예상 높이 1ｍ 쓰나미가 발생할 수 있다며 주의보를 발표했다.