수요일도 폭염·열대야…경남 중심 '생명 위협' 극단적 더위

아침 22∼26도·낮 32∼37도…경기·충남·부울경 오존 '나쁨'

당분간 전국이 열대야와 폭염에서 벗어나지 못하겠다.



28일 밤도 대부분 지역이 열대야에 시달리겠으며 29일 아침 최저기온이 22∼26도에 달하겠다.

무더위가 이어지고 있는 28일 서울 동작구 기상청 모니터에 현재 기온을 보여주는 화면이 표시돼 있다. 연합뉴스

29일 낮 최고기온은 32∼37도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전·광주 26도와 34도, 인천 26도와 32도, 대구 25도와 37도, 울산 26도와 36도, 부산 26도와 35도다.



현재 전국 235개 육상 기상특보 구역 가운데 228곳(97%)에 폭염특보가 내려져 있다. 경남 양산, 의령, 창녕엔 중대폭염경보가 발효 중이다. 열대야주의보는 161개 구역에 내려진 상태다.



북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮으면서 극심한 더위가 당분간 이어질 전망이니, 유의해야 한다.







특히 경남을 중심으로는 고온다습한 남서풍이 산맥을 넘으며 한층 더 뜨거워진 뒤 불어 드는 영향으로 '생명을 위협하는 극단적 수준 더위'가 이어지겠으니 불필요한 야외활동은 자제해야 한다.



29일 경기와 충남, 부산, 울산, 경남의 오존 농도가 오후 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지에는 29일 밤부터 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 예상되니 대비가 필요하다.



29일부터 달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 대조기가 시작하겠으니 해안 저지대에서는 침수 등의 피해가 없게 대비해야 한다.

<연합>