경찰관 가족사건 전수조사서 117건 확인

‘장윤기 사건’ 계기 전면 점검

공정성 위해 44건 타기관 이관

광주 여고생 살인범 장윤기 사건을 계기로 경찰이 경찰관 가족 관련 전수조사를 실시한 결과 100여건을 발견했다. 이 중 경찰이 가족 사건을 직접 수사한 1건에 대해서는 감찰에 착수했다.



경찰청은 지난 10일부터 22일까지 경찰관 가족 사건 전수조사를 실시한 결과 총 117건을 확인했다고 28일 밝혔다. 이번 조사는 경찰관 가족(배우자 및 직계존비속) 사건 수사(내사 포함)를 해당 경찰관이 근무 중이거나 최근 3년 내 근무한 경찰관서에서 맡은 경우를 추적했다.

광주 도심에서 여고생을 살해한 장윤기. 뉴시스

경찰은 이 중 44건의 경우 공정성 제고를 위해 시도경찰청이나 다른 경찰서로 이송(이관) 조치했다고 밝혔다. 이송되지 않은 나머지 사건에 대해서도 매월 수사 적절성을 점검할 방침이다.



경찰은 전수조사 과정에서 1건에 대해서는 수사 감찰에 착수했다고 밝혔다. 이 경찰관은 피싱 피해자인 가족 사건을 직접 맡은 것으로 전해졌다. 경찰관은 가족 사건에 대해 제척해야 하지만 이를 신청하지 않은 것으로 파악됐다.



경찰청은 이관하지 않은 사건도 매월 수사 적절성을 재점검하는 방식으로 관리하겠다는 계획이다.



경찰은 전북경찰청 사례와 같이 수사나 감찰이 필요한 사안에 대해서는 원칙적으로 시도청이 담당하도록 하겠다고 설명했다. 전북청에서는 교사를 불법 촬영한 고등학생 아들의 휴대전화 증거물을 없앤 혐의(증거인멸)를 받는 현직 경찰관이 입건돼 수사를 받고 있다.



경찰은 전수조사 결과를 토대로 경찰관 가족 사건에 대해 상시 관리할 수 있는 운영방안을 마련할 예정이다. 경찰청 관계자는 “다음 달 세부운영계획을 마련 중”이라며 “전수조사도 상시적으로 이뤄질 계획”이라고 말했다.