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광명시 숙원 ‘광명산업진흥원’ 첫발…‘4전 5기’ 끝 시의회 통과

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광명=오상도 기자 sdoh@segye.com
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‘설립 및 운영 조례안’ 수정 가결…내년 상반기 공식 출범 목표
의회 보고·결산 제출 의무화…광명·시흥테크노밸리 유치 탄력
국민의힘 “앵커기업 유치 우선” 반발 속 여당 주도로 조례 제정

경기 광명시의 숙원 사업이자 중소·벤처기업 육성의 컨트롤타워가 될 ‘광명산업진흥원’ 설립의 법적 근거가 마련됐다. 2년 반 동안 시의회 문턱을 넘지 못하고 네 차례나 부결됐던 관련 조례안이 다섯 번째 도전 끝에 결실을 보았다.

 

광명시의회는 28일 제301회 임시회 제2차 본회의를 열고 ‘광명산업진흥원 설립 및 운영 조례안’을 수정 가결했다. 이번 가결은 더불어민주당이 다수의석을 차지한 제10대 시의회가 출범하면서 추진 동력을 얻은 결과다.

 

경기 광명시의회가 28일 임시회 본회의를 진행하고 있다. 광명시의회 제공
경기 광명시의회가 28일 임시회 본회의를 진행하고 있다. 광명시의회 제공

앞서 소관 상임위원회인 복지문화건설위원회는 집행부 원안 중 의회 견제 기능을 강화하는 방향으로 조례를 수정했다. 진흥원의 사업·예산계획 보고와 결산 결과 제출을 시의회에 의무화하도록 명시했다.

 

심의 과정에서 여야 간 이견도 적지 않았다. 국민의힘 의원들은 “앵커기업 유치와 산업 생태계 조성이 우선인데 조직부터 만드는 것은 순서가 바뀐 시기상조”라며 기존 행정조직과의 역할 중복 우려를 제기했고, 표결 처리 전 퇴장했다. 이후 민주당 의원들이 수정안을 의결하면서 조례안은 문턱을 넘었다.

 

광명시청
광명시청

진흥원은 향후 지역 전략산업 발굴, 산·학·연 네트워크 구축, 기업 유치 및 판로 개척 등 광명시 미래 산업구조 개편의 중추 역할을 맡는다. 특히 조성 중인 광명·시흥테크노밸리와 3기 신도시 등 대규모 개발 사업에 맞춰 맞춤형 기업 지원에 나설 예정이다.

 

시는 정관 제정과 임직원 채용 등 후속 절차를 거쳐 내년 상반기에 진흥원을 공식 출범시킬 계획이다. 광명시 관계자는 “변화하는 광명시 여건에 맞춰 전문 인력을 포진하고 적극적 기업 유치와 지원 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

오상도 기자

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