GH, 중소기업 판로 개척 앞장…‘2026 공공구매상담회’ 성료

경기주택도시공사(GH)는 도내 중소기업의 공공조달 시장 진입을 지원하기 위해 마련한 ‘2026년 공공구매상담회’를 성황리에 마쳤다고 28일 밝혔다.

수원컨벤션센터에서 열린 이번 상담회에는 신청 기업 94곳 중 중증장애인 생산품, 혁신제품, 기술개발제품 등 공공구매 인증을 보유한 63개 기업이 참여했다. 해당 기업들은 GH의 14개 발주부서 구매 담당자들과 약 200회에 걸친 1대1 매칭 상담을 펼치며 실질적 거래 기회를 모색했다.

경기주택도시공사(GH)의 ‘2026년 공공구매상담회’. GH 제공

2024년 처음 개최된 공공구매상담회는 참여 기업 수가 첫해 41곳에서 지난해 53곳, 올해 63곳으로 매년 꾸준히 늘어 대표적인 상생 창구로 자리 잡았다.

특히 GH는 차별화된 상담회 운영과 상생결제제도 도입 등을 통해 전국 공공기관 중 중소기업제품 구매율 부문에서 2년 연속 1위(2024년 94.7%, 2025년 94.8%)를 차지하는 성과를 올렸다.

김용진 GH 사장은 “기술력을 갖춘 중소기업들이 공공조달 시장을 발판 삼아 강소기업으로 성장할 수 있도록 혁신적 판로 지원 정책을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.