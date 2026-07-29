경기도·경과원, ‘G-Bio 펀딩 랩’ 첫 가동…바이오 스타트업 투자 유치 밀착 지원

내달 14일까지 도내 유망 바이오 스타트업 10개사 모집…IR 고도화·매칭

전문 교육부터 팁스(TIPS) 추천·직접 투자 검토까지 ‘원스톱’ 성장 지원

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 바이오 스타트업의 투자 유치 경쟁력을 강화하기 위한 실전형 지원 프로그램을 올해 처음 선보인다.

경과원 수원 광교 사무소

경과원은 내달 14일까지 ‘2026년 G-Bio 펀딩 랩(G-Bio Funding Lab)’에 참여할 도내 바이오 분야 창업기업 10곳을 모집한다고 28일 밝혔다.

대상은 도내에 사업장(본사·지사·연구소·공장)을 두었거나 등록 예정인 창업 7년 이내 법인·개인사업자 및 예비창업자다. 모집 분야는 바이오 신약 개발, 의료기기, 진단키트, 디지털 헬스케어, 바이오 인공지능(AI) 등이다.

올해 첫선을 보이는 이번 사업은 우수한 기술력을 보유하고도 투자 전략 수립과 사업 모델 고도화에 어려움을 겪는 초기 바이오 기업을 밀착 지원하기 위해 기획됐다. 선정 기업에는 투자 준비도 진단과 맞춤형 성장 전략 수립을 시작으로 전담 매니저 배정, 바이오 전문 실무 교육, 기업설명(IR) 고도화, 피칭 코칭 등이 단계별로 제공된다.

경과원의 ‘2026 G-Bio Funding Lab 경기 바이오스타트업 기술검증·사업화 지원’ 포스터.

프로그램 후반부에는 바이오 전문 투자자가 참여하는 데모데이를 개최해 1대1 투자 상담 및 네트워크 구축을 돕는다. 특히 성과가 뛰어난 우수 기업에는 경과원의 직접 투자와 함께 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS) 추천 기회도 제공한다.

참여 기업은 서류 및 발표 평가를 거쳐 8월 말 최종 선발되며, 본격적인 프로그램은 9월부터 11월까지 운영된다.

최해종 경과원 바이오산업본부장은 “바이오산업은 기술력뿐만 아니라 투자자가 공감할 수 있는 사업성과 시장성이 핵심”이라며 “도내 바이오 스타트업이 실질적인 투자 유치와 후속 성장 결실을 볼 수 있도록 전방위로 지원하겠다”고 강조했다.