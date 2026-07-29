“선풍기 얼굴에 틀고 잤더니”…아침마다 눈 뻑뻑한 이유 따로 있었다

최근 10년 열대야 12.2일…1970년대 초보다 3배 늘어

눈 향한 바람은 눈물막 증발…실내 먼지는 알레르기 자극

35도 넘으면 선풍기만으론 역부족…온도·습도 함께 낮춰야

“선풍기 얼굴에 틀고 잤더니…”

선풍기 바람을 얼굴에 직접 쐬고 자면 눈물막 증발이 빨라져 아침에 눈이 뻑뻑하거나 이물감이 생길 수 있다. 전문가들은 바람을 벽이나 다리 쪽으로 향하게 하고 회전 기능을 사용하는 것이 좋다고 조언한다. pixabay

새벽 3시, 끈적끈적한 더위에 잠이 깬다. 선풍기 회전을 멈추고 바람을 얼굴로 돌린다. 당장은 시원하지만 아침이면 눈이 뻑뻑하고 코와 목까지 바싹 마른다.

이런 밤은 갈수록 잦아지고 있다. 기상청이 1973년부터 2025년까지 전국 66개 지점 관측자료를 분석한 결과, 최근 10년간 전국 연평균 열대야일수는 12.2일이었다. 과거 10년인 1973~1982년의 4.1일과 비교하면 3배로 늘었다.

열대야가 길어지면서 선풍기나 에어컨을 켜고 자는 날도 늘었다. 선풍기를 밤새 틀어놓는 것 자체가 건강을 해친다는 근거는 부족하다. 관건은 바람의 방향과 실내 온도·습도를 어떻게 관리하느냐다.

◆시원하다고 얼굴에 고정했다간…눈물막 마른다

선풍기는 에어컨처럼 방 안의 온도를 낮추는 기기가 아니다. 공기를 움직여 피부의 땀이 증발하도록 돕고, 몸 주변의 더운 공기를 밀어내 시원하게 느끼도록 한다.

하지만 바람을 밤새 얼굴에 직접 쐬면 얘기가 달라진다. 눈 표면을 덮고 있는 눈물막의 증발이 빨라져 안구건조 증상이 심해질 수 있다.

미국 메이요클리닉도 안구건조증을 예방하려면 선풍기와 에어컨, 헤어드라이어 바람을 눈으로 직접 향하지 말라고 안내한다.

아침마다 눈이 뻑뻑하거나 모래알이 들어간 듯한 이물감이 든다면 선풍기 방향부터 바꿔볼 필요가 있다. 얼굴 대신 벽이나 다리 쪽으로 향하게 하고 회전 기능을 사용해 한 부위에 바람이 계속 닿지 않도록 하는 것이 좋다.

콘택트렌즈는 안구건조증의 위험 요인이다. 렌즈를 착용한 채 잠드는 행동은 피해야 한다. 바람 방향을 바꿨는데도 충혈이나 통증, 시야 흐림이 계속된다면 단순한 건조 증상으로 넘기지 말고 진료를 받는 것이 안전하다.

◆선풍기가 알레르기 만든다? 문제는 방 안에 있던 먼지

선풍기 바람이 비염이나 천식을 새로 만드는 것은 아니다. 방 안에 쌓여 있던 먼지와 꽃가루, 곰팡이 포자, 반려동물의 비듬 같은 알레르기 유발 물질을 공기 중에 퍼뜨려 기존 증상을 자극할 수 있다.

선풍기 날개와 안전망에 먼지가 쌓여 있다면 먼저 닦아내야 한다. 침실 바닥은 마른 빗자루로 쓸기보다 젖은 걸레나 물걸레 청소기를 사용해 먼지가 다시 날리지 않도록 하는 게 좋다. 침구도 정기적으로 세탁하고 비염이나 천식이 있다면 반려동물이 침실에 들어오지 않도록 관리하는 것이 도움이 된다.

아침마다 목이 잠긴다고 선풍기만 탓할 일은 아니다. 코막힘으로 입을 벌리고 자거나 실내가 지나치게 건조해도 비슷한 증상이 나타날 수 있다.

◆선풍기 켜고 잔 뒤 근육통…찬 바람 탓일까

선풍기를 켜고 잔 다음 날 목이나 어깨가 뻐근하면 찬 바람 탓이라고 생각하기 쉽다. 하지만 선풍기 바람이 근육통을 직접 유발한다고 단정할 만한 임상적 근거는 충분하지 않다.

밤새 같은 자세로 누워 있었거나 베개 높이가 맞지 않았을 가능성, 기존 목·어깨 질환 등 다른 원인도 함께 살펴야 한다.

선풍기 방향을 바꾼 뒤에도 통증이 며칠간 이어지거나 팔 저림과 근력 저하가 동반되면 진료를 받아보는 것이 좋다.

◆35℃ 넘으면 선풍기만으로 못 버틴다

더 주의해야 할 상황은 찜통처럼 달아오른 방에서 선풍기 하나에 의지해 버티는 경우다. 세계보건기구(WHO)는 실내온도가 35℃를 넘으면 선풍기가 더위를 덜어줄 수는 있어도 온열질환을 막지는 못한다고 설명한다.

40℃를 넘는 환경에서는 뜨거운 공기가 몸으로 계속 전달돼 오히려 열을 더 받을 수 있어 선풍기 사용을 피하라고 권고한다.

여기서 40℃는 체감온도가 아닌 실제 실내온도를 뜻한다. 그렇다고 39℃까지 선풍기만으로 버텨도 안전하다는 의미는 아니다.

실내온도가 35℃를 넘거나 땀이 계속 흐르면서 두통·어지럼증·메스꺼움이 나타난다면 에어컨을 켜거나 냉방이 되는 공간으로 즉시 이동해야 한다. 혼란이나 의식 저하가 나타나면 열사병 가능성이 있어 즉시 119에 신고해야 한다.

◆온도만큼 중요한 습도…30~50%가 적정

선풍기 냉각 효과는 습도에도 영향을 받는다. 습도가 높으면 땀이 잘 증발하지 않아 바람을 쐬어도 몸의 열이 충분히 빠져나가지 않는다. 반대로 지나치게 건조하면 눈과 코, 목의 불편이 심해질 수 있다.

선풍기 바람을 밤새 얼굴에 직접 쐬면 눈물막 증발이 빨라져 안구건조 증상이 심해질 수 있다. 선풍기는 얼굴 대신 벽이나 다리 쪽으로 향하게 하고 회전 기능을 사용하는 것이 좋다. ChatGPT 생성 이미지

미국 환경보호청(EPA)은 일반적인 실내 상대습도를 30~50%로 유지할 것을 권고한다. 습도가 높으면 곰팡이와 집먼지진드기가 늘어나기 쉬워 비염과 천식 증상에도 좋지 않다. 온습도계를 놓고 수치를 확인한 뒤, 습도가 높다면 에어컨의 제습 기능이나 제습기를 함께 사용하는 것이 낫다.

열대야가 연평균 12.2일에 이르는 시대에 선풍기를 무조건 끄고 자는 것은 현실적인 해법이 아니다. 바람을 얼굴에 직접 쐬지 않고 실내 먼지를 줄이는 한편, 온도와 습도까지 함께 살펴야 한다. 선풍기는 밤더위를 견디게 해주는 보조수단일 뿐, 달아오른 방을 식혀주는 냉방기기는 아니다.