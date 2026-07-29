한·브라질 기업인들 만난 李 “양국 민항기·핵심광물·뷰티 분야서 협력해 큰 성과 낼 수 있어”

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에서 “앞으로 양국이 차세대 민항기 공동 개발을 포함해 핵심광물 분야의 공급망 협력, 또 선풍적 인기를 끌고 있는 ‘K 뷰티’까지 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대한다”며 “양국의 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공 시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력에 중요한 파트너 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 상파울루 시내의 한 호텔에서 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에 참석해 “인공지능(AI) 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태”라며 “글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요하다”고 강조했다. 이어 “양국의 경제 규모를 고려할 때 양국의 경제 협력의 잠재력은 매우 크다. 그러나 현재 양국 간의 교역 규모는 이 잠재력에 비하면 매우 적다고 할 수 있다”며 “양국은 이제 협력을 통해 서로의 잠재력을 현실화하는 새로운 길을 찾아가야 되겠다”고 말했다.

이 대통령은 한국과 브라질이 협력해 성과를 낼 수 있는 세 가지 분야로 △차세대 민항기△핵심광물 분야 공급망 협력 △K 뷰티를 꼽았다. 이 대통령은 이번 브라질 국빈방문에서 특히 민항기 협력을 여러 번 언급해 눈길을 끌었다. 이 대통령은 “브라질은 첨단 산업의 필수적인 리튬, 니켈, 철광석 등 핵심광물의 보고이자 수력, 풍력, 태양광 등 풍부한 청정에너지에 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국이기도 하다”고 말한 뒤 “나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있다”며 민항기 생산 분야에서 협력 가능성을 부각했다. 앞서 이 대통령은 브라질 도착 후 첫 일정으로 우리 군이 브라질로부터 수입하기로 한 C390 수송기를 시찰하면서도 엠브라에르사 부사장에게 협력 분야를 민항기로 확대해나가자는 취지로 말한 바 있다.

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에 앞서 K뷰티 기업 전시 부스를 둘러보며 관계자의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 수 있을 것”이라며 “지난 2월 양국 관계가 ‘전략적 동반자 관계’로 격상된 만큼 이제 양국이 협업할 수 있는 프로젝트를 많이 발굴해나가야겠다”고 했다.