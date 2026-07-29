韓-브라질 기업인 한자리에…"양국은 시대적 파트너, 원팀 희망"

비즈니스라운드테이블서 협력방안 논의…정의선 "갈 길 멀다"

브라질 부통령 "소고기 韓시장 개방 기대…일방 관세조치 속 다자주의 수호"

현대차 "SMR 기술협력 추진"…포스코는 '브라질 내 희토류 공급망 구축' 제안

한국과 브라질 기업인들이 28일(현지시간) 이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 계기로 상파울루 시내의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드 테이블 행사에 집결했다.



한국 측에서는 한국경제인협회 류진 회장, 현대차그룹 정의선 회장, 포스코 장인화 회장, 대한항공 조원태 회장, 삼성전자 박승희 사장, LG전자 류재철 대표, SK바이오팜 이동훈 대표, 한화오션 정인섭 사장, HD현대의 HD건설기계 문재영 대표, 네이버 최수연 대표 등이 참석했다.

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 발언을 하고 있다.

브라질에서도 프란시스쿠 고미스 네투 엠브라에르 최고경영자(CEO), 안데르손 페르난지스 WEG 부사장, 제라이아 오켈레한 JBS 회장 등 기업인들이 행사장을 찾았다.



이들은 한목소리로 급변하는 세계 경제질서에 대응하기 위해 양국 정부는 물론 기업 간 협력이 절실한 시점이라고 강조했다.



우선 류진 한경협 회장은 "오늘날 브라질은 에너지, 광물, 식량의 경제 안보의 핵심이 될, 글로벌 공급망을 선도하는 국가"라며 "한국은 첨단 제조와 디지털 혁신 경쟁력을 보유하고 있다"고 설명했다.



그러면서 "양국은 최고의 에너지를 만드는 시대적인 파트너다. 협력을 한 단계 더 도약시켜 미래 첨단산업까지 함께 나아가야 한다"며 "오늘을 계기로 한 브라질 원팀이 출범하기를 희망한다"고 했다.



정의선 현대차 회장은 취재진이 브라질 시장 진출 전망을 묻자 "갈 길이 멀다. 중국도 (시장 진출을) 세게 하는 상황"이라며 더 힘을 내겠다는 의지를 내비쳤다.



김용범 청와대 정책실장에 따르면 현대차는 "브라질의 친환경 정책에 맞춰 그린수소 생산과 수소 트럭 도입, 소형모듈원자로(SMR) 등에 대한 기술 협력을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 발언하고 있다. 연합뉴스

포스코홀딩스는 희토류 등 핵심 광물 분야에서 브라질과 협력하면서, 희토류를 공급받는 것에 그치지 않고 브라질 내 희토류 공급망을 구축해 양국 상생 모델을 만들겠다고 제안했다.



LG전자는 "지난 30여년 간 브라질에 지속적으로 생산 기반을 확대해 왔다"고 밝히며 제조업 디지털·에너지 전환 분야에서 협력을 확대하겠다고 약속했다.



이밖에 네이버는 중남미 지역 AI 생태계 구축에 앞장서겠다는 청사진을 밝혔으며, 한국수입협회는 "소고기 수입처를 브라질 등으로 다변화해 한국 시장에 소고기가 안정적으로 공급되기를 희망한다"며 "검역 협상이 속도를 내고 한-메르코수르(남미공동시장) 무역 협정이 신속히 추진되기를 바란다"고 발언했다.



이날 행사에선 양국 기업 간 총 7건의 MOU(양해각서)가 체결됐다. 한국항공우주산업(KAI)은 엠브라에르와 민항기·항공우주 분야 협력 MOU를, SK바이오팜은 유로파마와 AI 기반 디지털 헬스케어 분야 협력 관련 MOU를, 포스코인터내셔널은 메테오릭리소시스와 안정적 희토류 공급망 확보를 위한 MOU를 맺었다.



행사에 참석한 제라우두 아우키민 브라질 부통령은 "브라질과 대한민국은 어제 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 교육과 시청각, 스포츠, 에너지, 산업기술, 항공우주 과학기술, 사이버보안 등 다양한 분야의 협력 기반이 마련됐다"고 말했다.

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에서 발언을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "양국의 교역액은 2025년 약 100억달러를 기록했다. 그러나 앞으로 양국이 함께할 가능성은 훨씬 크다"며 "삼성과 LG, 현대차 등 한국의 대기업들은 브라질 소비자들에게도 매우 익숙한 이름"이라고 설명했다.



또 "양국은 반도체와 조선, 바이오테크놀로지, 디지털 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 수 있는 장을 열었다"고 평가했다.



농업 분야에 있어서도 "브라질은 뼈를 제거한 닭고기와 커피, 셀룰로스 등을 한국에 수출하고 있으며 소고기에 대한 한국 시장 개방도 진전될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.



특히 "현재 일방적인 관세 조치와 공급망의 불확실성으로 인해 세계가 어려운 상황을 맞고 있는 것이 현실"이라며 "브라질과 대한민국은 민주주의가 공고한 두 국가로서 다자주의를 수호하며 함께 앞으로 나아가는 전략적 협력 관계가 될 것"이라고 강조했다.



라우데미르 뮐러 브라질 APEX(수출투자진흥청) 대표도 "브라질은 한국을 매우 중요하고 가까운 친구로 바라보고 있다"며 "한국과 브라질은 방산과 광물뿐 아니라 제약, 화학, 동물성 단백질 등 다양한 분야에서 협력을 확대하고 있다. 오늘 자리가 민간 부문 협력에 있어 좋은 성과로 이어지길 바란다"고 말했다.

<연합>