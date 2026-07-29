전국공항 여름휴가 주차대란…직원주차 뺏은 인천공항 그나마 다행

실시간 데이터로 김포·대구·김해·청주공항 만차 행렬

인천공항 주차장엔 일부 공간 확보됐지만…내부에선 반발

'7월 말 8월초' 여름철 휴가 성수기에 접어들며 전국 곳곳 공항에도 '주차 대란'이 벌어지고 있다.



한국공항공사 데이터에 따르면 지난 28일 오후 2시 기준 김포국제공항·대구국제공항·김해국제공항·청주국제공항 등 전국 곳곳의 공항 주차장에서는 '만차 행렬'이 이어졌다.

본격적인 여름 휴가철을 맞은 지난 26일 서울 김포공항 국내선 청사 주차장에 차량들이 주차돼 있다. 연합뉴스

비슷한 시간대 주차 대행 전용 주차장을 제외한 김포국제공항 국내선 1·2주차장은 모두 만차 상태였다.



주차장에 진입하기 위한 차량 행렬이 길게 늘어섰고, 20분가량을 주차장 바깥에서 기다리고 나서야 주차장 입구에 다다를 수 있었다.



주차관리 요원은 "아침부터 계속 만차여서 막아놓고, 한 대 빠지면 한 대 들어오는 식으로 관리하고 있다"며 "요즘 같은 휴가철에 주차난이 가장 심하다"고 말했다.



부모님을 모시러 왔다는 김귀수(45)씨는 "오늘은 평소보다 좀 빨리 들어온 편"이라고 전했다.



김포국제공항의 경우 국제선 주차장·빌딩에는 빈자리가 있어 그나마 상황이 나은 편이었다.



대구국제공항·김해국제공항·청주국제공항은 온라인 데이터상으로 확인할 수 있는 모든 주차장이 만차였다.



주차난 해소를 위해 최근 직원 정기주차권 축소·주차요금 인상 등 주차권 관리 개편 대책을 발표한 인천국제공항에는 확보된 여유 주차 공간이 일부 있었다.



해외 피서객이 폭증하다보니 그래도 제2터미널 주차장 일부 층에 대해서는 '매우 혼잡'하다는 안내가 전광판에 표시되는 등 불편이 완전히 해소되지 못한 모습이었다.



제1터미널 주차장에서 만난 이정일(40)씨는 "(자리가 없어서) 주차장을 한 바퀴 돌기는 했다"며 "항상 지상 주차하다가 여름철이라 지하로 왔는데, 지상이나 지하나 똑같이 몇 바퀴는 돌아야 자리가 있다"고 말했다.

[촬영 정지수]

가족을 배웅해주러 오전 11시께 인천공항에 도착했다는 이미선(46)씨도 "주차 자리가 없을까 봐 걱정했는데 그래도 한 자리가 남아 있어서 운 좋게 댔다"고 얘기했다.



인천공항공사 관계자는 "확실히 (직원 정기주차권 축소) 대책 시행 후 1터미널 단기주차장 같은 경우에는 차량 대수가 많이 확보됐다"면서도 "2터미널의 경우 이전보다 심하지는 않지만, 주차면 수는 지금도 부족한 것으로 알고 있다"고 전했다.



또 이날 주차 자리가 확보된 모습에 대해서도 "마중 오는 경우 때문에 보통 새벽, 저녁 시간대에 차가 많기 때문에 오후 시간대에는 일부 비어 있을 수 있다"고 설명했다.



주차권 요금 인상 등 공사의 이번 대책은 국토교통부 감사 결과 정기주차권 관리 부실 문제가 드러난 데 따른 조치였다.



인천국제공항 근무자들은 직원 정기주차권 축소·주차요금 인상으로 내부 반발이 잇따르고 있다고 전했다.



공항에서 운송 업무를 담당하는 A씨는 "소비자들에게 접근성이 좋은 주차 구역을 제공해야 한다는 점은 공감하지만, 최초 감사 결과 특혜를 받은 사람들과 무관하게 정당한 요금을 지불하고 주차권을 이용하던 직원들도 불이익을 받았다는 점이 의문"이라고 털어놓았다.



국내 항공사 객실 승무원 B씨도 "직원 주차 가능 구역이 현재는 장기주차장 4·5층으로 제한돼 있는데 상주 직원 수는 워낙 많아 다들 자리가 모자란다고 얘기한다"고 토로했다.

본격적인 여름 휴가철을 맞은 지난 26일 서울 김포공항 국내선 출국장이 붐비고 있다. 연합뉴스

또 "돈은 돈대로 올려 받으면서 주차 공간에 대한 자율성은 최소한도 보장되고 있지 않다"고 덧붙였다.



휴가철마다 발생하는 주차난에 인천국제공항이 아닌 다른 공항도 대책 마련에 골머리를 앓고 있다.



국토부가 8월 10일까지 시행하는 '하계 휴가철 특별교통 대책'의 일환으로 휴가철 동안 전국 공항에 임시주차장 6천285면을 확보했지만, 고질적 주차난은 쉽사리 해소되고 있지 않다.



한국공항공사 관계자는 "원들에게 정기 주차권 등을 과하게 발급하는 등 내용이 없어 직원 주차 공간 조정 계획은 없다"고 말했다.

<연합>