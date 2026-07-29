AI 번역 숨겼다가 ‘뭇매’…고전문학 전자책 앱 논란

책도둑, AI 활용 여부 사전 고지 없어 이용자 반발

운영사, 사과·전액 환불…“AI 번역 여부 투명하게 공개”

저렴한 가격에 다수의 고전문학 책을 평생 소장할 수 있다는 한 전자책 구독 서비스 앱이 인공지능(AI) 번역을 활용한 사실이 뒤늦게 밝혀지며 논란이 됐다.

저작권이 만료된 고전문학을 전자책으로 제공하는 한 전자책 구독 서비스 앱이 인공지능(AI) 번역을 활용한 사실을 사전에 알리지 않은 채 유료 서비스를 운영해 논란에 휩싸였다.

이용자들의 문제 제기가 이어지자 운영사는 이를 인정하고 사과와 함께 기존 결제 이용자를 대상으로 전액 환불에 나섰다.

29일 출판계에 따르면 지난해 말 서비스를 시작한 ‘책도둑’은 저작권 보호 기간이 만료된 국내외 고전문학 작품을 전자책 형태로 제공하는 서비스다.

이 서비스는 1만9800원을 결제하면 ‘일리아스’, ‘걸리버 여행기’ 등 고전문학 전자책을 평생 이용할 수 있으며, 저렴한 가격에 다수의 고전문학을 평생 소장할 수 있다고 내세웠다.

현재까지 앱에 등록된 작품은 730권에 달하며, 이용자는 약 1000명 수준인 것으로 알려졌다.

운영사는 다음 달 1일부터 유료 회원권 가격을 4만9000원으로 인상할 예정이라고 안내했지만, 서비스 출시 이후 짧은 기간에 작품 수가 빠르게 늘어난 데다 번역 품질 등을 두고 ‘AI를 활용한 것 아니냐’는 의혹이 꾸준히 제기됐다.

논란이 커지자 운영사는 지난 25일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 AI 번역 활용 사실을 인정했다.

다만 “AI 번역을 그대로 제공한 것이 아니라 명문대생들이 집단 검수와 교정을 거쳐 완성도를 높였다”며 번역 품질 관리 과정을 거쳤다고 설명했다.

지난 25일 전자책 구독 서비스 앱 '책도둑' SNS에 올라온 입장문.

하지만 이용자들의 반응은 싸늘했다. 문제는 AI를 사용했다는 사실 자체보다 이를 사전에 충분히 알리지 않았다는 점이었다.

일부 이용자들은 유료 결제 화면과 서비스 이용약관, 플랫폼 안내 어디에서도 AI 번역 활용 여부를 확인할 수 없었다고 지적했다.

한 이용자는 “SNS 공지가 나오기 전까지 AI 번역 기반 서비스라는 사실을 전혀 알지 못했다”며 “AI 번역이라는 점을 미리 알았다면 구매하지 않았을 것”이라고 불만을 제기했다.

논란이 확산되자 운영사는 SNS를 통해 공식 사과문을 게시하고 7월 27일 이전 결제한 이용자를 대상으로 환불을 신청하면 전액 환불을 진행하겠다고 밝혔다.

아울러 앞으로는 모든 서비스 채널과 콘텐츠에 AI 활용 여부와 번역 과정을 투명하게 공개하고 이용자 안내를 강화하겠다고 덧붙였다.

이번 논란은 생성형 AI가 출판·번역 분야로 확산하는 가운데 AI 활용 사실을 소비자에게 어디까지 고지해야 하는지를 둘러싼 새로운 과제를 보여줬다는 점에서도 주목된다.