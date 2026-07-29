고지용, 의사 아내와 2년 전 이혼…"아들 위해 비공개"

그룹 '젝스키스'(젝키) 출신 사업가 고지용이 가정의학과 전문의 허양임과의 이혼 사실을 뒤늦게 알렸다.

고지용은 29일 자신의 소셜미디어에 "2년 전 아내와 이혼했다"며 "아들 승재가 상황을 충분히 받아들이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지켜주고 싶어 알리지 않았다"고 밝혔다.

고지용 가족. 인스타그램 캡처

이어 "서로의 길을 존중하고 각자의 책임을 다하기 위해 내린 결정"이라며 "부부로서는 헤어졌지만 서로를 응원하고 있다. 오해를 방지하기 위해 알리며 개인적인 질문은 삼가해 달라"고 덧붙였다.

아울러 고지용은 소속사를 통해 일각에서 제기된 건강 이상설에 대해서도 해명했다. 그는 "간 기능 이상이 왔으나 현재는 회복 중"이라며 "건강관리에 최선을 다하고 있다"고 전했다.

1997년 젝스키스로 데뷔한 고지용은 그룹 활동 종료 후 연예계를 떠나 사업가로 활동해왔다. 최근에는 틱톡 라이브 방송과 독거노인 지원 프로젝트 등 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

고지용과 허양임은 지난 2013년 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다', '살림하는 남자들' 등에 함께 출연한 바 있다.

<뉴시스>