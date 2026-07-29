2025년 노년층이 땅 더 샀다…외지인 비중 ‘세종’ 최고∙‘서울’ 최저

10명 중 4명 땅 보유

지난해 땅은 20∼40대 청년층보다 70대 이상 노년층에서 더 많이 매입한 것으로 나타났다. 전국에서 외지인 보유 비율이 가장 높은 지역은 ‘세종’, 낮은 지역은 ‘서울’로 조사됐다.

세종시 어진동 정부세종청사 국토교통부. 뉴시스

29일 국토교통부가 발표한 ‘2025년 토지소유현황’에 따르면, 개인 토지소유자수는 2012만명으로 주민등록인구 5112만명의 39.4%에 달한다. 전년(47만명)과 비교하면 2.4% 증가했다.

토지소유 인구는 매년 증가세다. 2022년 1877만명(36.5%)에서 2023년 1903만명(37.1%), 2024년 1965만명(38.4%) 등이다.

개인 토지소유자 수 추이. 국토부 제공

◆60대 최다, 70대∙50대 순…30대는 줄어

연령별 소유면적은 60대가 1만3860㎢(30.0%)로 가장 많았다. 이 밖에 70대 1만141㎢(22.0%), 50대 9443㎢(20.5%) 순으로 집계됐다. 반면 20∼40대는 총 10%대 수준에 머물렀다. 30세 미만 1.0%, 30대 2.9%, 40대 8.5% 등이다.

지난해 기준 전년보다 70대 이상 노년층이 20∼40대 청∙장년층보다 더 많이 땅을 산 것으로 나타났다. 70대는 22.0%로 전년(20.8%)보다 1.2%포인트 늘었다. 80세 이상도 15.1%로 전년(14.6%)보다 0.5%포인트 확대됐다. 반면 30대는 2.9%로 전년(2.9%)보다 0.1%포인트, 40대도 8.5%로 전년(2.9%)보다 0.6%포인트 줄었다.

개인의 연령별 토지소유 현황 비율 추이. 국토부 제공

◆남성이 더 많지만 격차 줄어…제주∙수도권 외지인 비중 최저

성별로는 남자가 54.3%로 여자(45.7%)보다 더 많이 보유한 것으로 나타났다. 하지만 남녀 간 토지소유 비율 격차는 조금씩 감소하는 중이다. 2022년에는 남자 55.0%, 여자 45.0%로 남녀 격차는 10%포인트였다. 용도지역별로는 농림지역이 48.8%로 가장 많고 관리지역 31.4%, 녹지지역 12.5% 순으로 조사됐다.

전국 시도별로 외지인 토지보유 비율이 가장 많은 지역은 세종이 59.5%로 조사됐다. 강원이 50.8%, 경북 49.9%, 충북 48.5%, 전남 45.9%, 충남 45.4% 등이 전국 평균(43.7%)보다 높았다. 반면 제주(32.4%)와 경기(34.1%), 서울(21.0%)은 외지인 비중이 가장 낮았다.