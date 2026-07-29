거창군, 중소벤처기업인증원 ‘ISO45001 인증’…경남 지방 최초

중소벤처기업인증원은 거창군이 경남 지방정부 최초로 ISO45001(안전보건경영시스템) 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

중소벤처기업인증원은 전일 거창군수 집무실에서 엄진엽 원장과 이홍기 거창군수 등 관계자가 참석한 가운데 ISO45001 인증서와 현판 수여식을 진행했다.

28일 현판 수여식이 끝난 뒤 엄진엽 원장(왼쪽에서 다섯번째)과 이홍기 거창군수(오른쪽에서 다섯번째)가 기념사진을 찍고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

그동안 도내 지방정부 중 시설 단위로 한정해 인증을 획득한 일부 사례는 있었지만, 본청과 직속 사업소 등 전체 범위로 인증을 받은 경우는 거창군이 유일하다. 거창군은 이번 인증으로 국제표준에 부합하는 안전한 행정서비스를 제공하는 선도적 모범 지방정부로서 대외적인 공식 인정을 받게 됐다.

ISO45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템을 의미하는 국제표준이다. 사업장에서 발생할 수 있는 산업재해와 안전보건 위험요인을 체계적으로 관리하고 근로자 안전과 건강을 보호하기 위한 인증 규격이다.

중소벤처기업인증원 관계자는 “거창군은 군청의 전반적인 안전과 보건 활동을 진단하고 안전 및 보건체제를 재정비했다”며 “위험성 평가와 부서별 안전∙보건 담당자 교육, 안전보건경영기준과 세부지침을 수립하는 등 국제표준에 부합하는 안전보건경영체계를 구축한 것으로 평가된다”고 말했다.

실제로 거창군은 ISO45001의 요구사항에 대한 1∙2차 인증심사 평가에서 부적합 0건으로 최종 인증을 통과했다. 이 군수는 “이번 인증 취득으로 우리 군의 안전보건 관리체계가 국제표준에 부합하는 것으로 인증 받았다”고 말했다. 엄 원장은 “안전한 행정서비스를 제공하는 행정기관으로서 사회적 책임을 다해주길 바란다”고 했다.

중소벤처기업인증원은 중소벤처기업진흥공단이 출자해 설립한 중소벤처기업부 산하 종합 인증∙평가기관으로 ISO경영시스템 인증, HRMS(인권경영시스템 인증), LMBC(노사상생 인증)을 비롯해 인증관련 교육∙훈련 및 심사원 양성, 각종 정부 위탁사업을 수행하고 있다.