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대한축구협회 국회 청문회 30일 개최…정몽규·홍명보 출석

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2026 북중미 월드컵 참사에 대한 대한축구협회의 문제점을 따져 묻는 국회 문화체육관광위원회의 청문회가 30일 개최된다.

 

홍명보 전 축구대표팀 감독이 지휘했던 한국 축구대표팀은 최근 막 내린 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락했다.

정몽규 대한축구협회장이 지난 2024년 9월 24일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스
정몽규 대한축구협회장이 지난 2024년 9월 24일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴시스

체코와 1차전에서 2-1 승리한 뒤 멕시코(0-1 패), 남아프리카공화국(0-1 패)에 연달아 져 A조 3위에 그쳤다.

 

문체위는 월드컵 조별리그 탈락 후 후폭풍이 거센 축구협회의 운영 전반의 문제점을 따지기 위해 이번 청문회를 추진했다.

 

애초 이달 22일 개최 예정이었으나 원 구성 협상 등을 이유로 한 차례 연기됐다.

 

북중미 월드컵 32강 실패 후 홍명보 감독은 자진해서 사퇴했고, 대회 이후 사퇴하기로 했던 정몽규 회장도 물러났다.

 

이후 문화체육관광부 주도로 축구계 쇄신을 위한 '케이(K)-축구 혁신위원회'가 출범해 축구협회 선제 제도 개선을 비롯한 개혁 절차에 돌입했다.

 

이번 청문회에서는 북중미 월드컵 성적 부진의 원흉으로 꼽히는 정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독이 증인으로 채택됐다.

 

이들은 국가대표팀 선임 과정과 북중미 월드컵 준비 과정, 월드컵 당시 상황 등에 대해 진술할 것으로 보인다.

 

아울러 축구협회 행정 난맥상에 대한 지적도 이어질 전망이다.

 

정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독은 이번 국회 청문회에 증인으로 참석할 예정이다.

 

홍 전 감독은 월드컵 탈락 후 사임한 뒤 대표팀과 함께 귀국했다가 얼마 지나지 않아 가족들이 있는 미국 로스앤젤레스로 출국해 '도피 논란'이 일어났었다.

 

하지만 최근 한국으로 돌아와 청문회 출석을 준비하고 있다.

 

정해성 전 국가대표전력강화위원장과 이용수 대한축구협회 부회장 등도 출석할 예정이다.

 

반면 증인으로 채택된 이임생 전 축구협회 기술총괄이사(현 캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(현 태국 2부 깐짜나부리 파워 FC 감독) 등은 출석하지 않을 예정이다.

 

이들은 해외취업으로 참석이 어렵다는 뜻을 전했다.

 

이임생 전 기술총괄이사는 홍명보 전 감독을 선임에 깊이 관여한 인물이다. 이임생 측은 법률대리인이 대리 출석하겠단 뜻을 전했으나, 수용되지 않았다.

 

박항서 전 부회장은 북중미 월드컵 지원단장으로도 활동했다.

 

참고인으로는 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장, 유승민 대한체육회장 등이 채택됐다.

 

다만 박지성 위원장은 청문회 불출석 의사를 이미 밝혔다. 이영표, 박주호 혁신위원 등도 불출석 사유서를 제출했다.

 

증인과 달리 참고인은 출석 의무가 없다.

<뉴시스>

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