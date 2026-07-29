문근영, '7세 연상' 뮤지컬 배우 정평과 결혼 발표

배우 문근영(39)이 배우 정평(46)과 부부가 됐다.

29일 연예계에 따르면 문근영은 오랜 기간 교제해 온 정평과 최근 가족들만 참석한 식사 자리로 결혼식을 대신했다. 두 사람은 가까운 지인들에게도 교제와 결혼 사실을 알리지 않은 것으로 전해졌다.

문근영이 손편지로 결혼 소식을 알렸다. 문근영 SNS

문근영은 이날 자신의 소셜미디어에 자필 편지를 올리고 "제가 결혼을 하게 됐다"고 밝혔다.

그는 남편에 대해 "늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다"고 소개했다.

이어 "그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 함께 나아가고자 한다"며 "부디 우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다"고 했다.

문근영은 "응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다"며 "여러분 모두 몸도 마음도 아프지 않으시길, 오랜 시간 동안 과분한 사랑만을 받은 저 또한 온 마음을 다해 응원하겠다"고 전했다. 그러면서 "더 좋은 모습으로 여러분을 꼭 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.

문근영은 1999년 영화 '길 위에서'로 데뷔했다. 드라마 '가을동화' '명성황후' '바람의 화원' '신데렐라 언니', 영화 '장화, 홍련' '어린 신부' '댄서의 순정' '사도' 등에 출연했다.

정평은 2007년 데뷔한 연극·뮤지컬 배우다. 문근영이 이끌었던 창작집단 바치에서도 함께 활동했다.

<뉴시스>