월드컵 활약 홀란·로드리 방한 무산…맨시티 투어 명단서 빠져

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 강호 맨체스터 시티(맨시티)가 3년 만에 방한하지만, 주축 선수인 엘링 홀란과 로드리 등은 만날 수 없게 됐다.



맨시티는 29일(이하 한국시간) 구단 홈페이지를 통해 2026-2027시즌 준비를 위한 아시아 투어에 참가할 선수 28명을 발표했다.

노르웨이의 엘링 홀란. 로이터연합뉴스

구단은 지난 20일 막을 내린 2026 북중미 월드컵에서 8강 이상 진출한 나라 소속의 몇몇 선수들은 새 시즌을 앞두고 필요한 휴식을 갖기 위해 이번 프리시즌 투어에 참가하지 않는다고 알렸다.



이어 월드컵 16강에 진출한 나라 선수들은 이번 투어 일부에 합류할 예정이지만, 이날 영국 맨체스터에서 출발하는 선수단에는 포함되지 않았다고 덧붙였다.



새 사령탑 엔초 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 오는 8월 1일 홍콩에서 인터 밀란(이탈리아)과 대결한 뒤 한국을 방문해 8월 5일 K리그 올스타팀 성격의 '팀 K리그', 9일 이강인이 새로 합류한 아틀레티코 마드리드(스페인)와 서울월드컵경기장에서 차례로 친선경기를 치를 예정이다.



맨시티의 방한은 2023년 여름 이후 3년 만이다.



다만 예상대로 홀란과 로드리 등은 아시아투어 멤버에서 빠졌다.



북중미 월드컵에서 홀란은 7골 1도움을 기록하며 28년 만에 월드컵 무대에 복귀한 노르웨이를 8강에 올려놓았다.

북중미 월드컵 우승 당시 환호하는 로드리. 신화통신·연합뉴스

로드리는 스페인을 16년 만에 월드컵 정상으로 이끌고 대회 최우수선수에게 주는 골든볼까지 차지했다.



하지만 국제축구연맹(FIFA)과 국제프로축구선수협회(FIFPRO)가 매 시즌이 끝난 뒤 선수들은 최소 21일의 휴식 시간을 가져야 한다는 데 합의한 터라 이들이 프리시즌 투어에서 빠질 것은 어느 정도 예상됐다.



게다가 로드리는 허리 수술도 받기로 해 새 시즌 초반까지 결장이 불가피한 상황이다.



이 밖에도 라얀 셰르키(프랑스), 제레미 도쿠(벨기에), 마크 게히, 니코 오라일리, 엘리엇 앤더슨(이상 잉글랜드) 등 북중미 월드컵에서 8강 이상 나아갔던 나라의 선수들이 이번 아시아투어에 불참한다.



16강에 올랐던 포르투갈의 후벵 디아스도 일단 출국 명단에는 빠졌다.



대신 골키퍼 잔루이지 돈나룸마를 비롯해 미드필더 필 포든, 앙투안 세메뇨, 사비뉴, 마테오 코바치치, 수비수 요슈코 그바르디올과 라얀 아이트 누리 등이 투어 명단에 이름을 올렸다.

<연합>