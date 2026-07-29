윤서령, ‘인생은 오디션’ 듀엣 미션서 191점…인순이 “두 사람의 노래로 만들었다”

가수 윤서령이 ‘인생은 오디션’ 2라운드에서 고대한과 호흡을 맞춰 흥과 가창력을 모두 선보였다.

가수 윤서령이 ‘인생은 오디션’ 2라운드에서 고대한과 호흡을 맞춰 흥과 가창력을 모두 선보였다. SBS 러브FM ‘인생은 오디션’ 방송화면 캡처

윤서령은 28일 오후 방송된 SBS 러브FM ‘인생은 오디션’ 2라운드 듀엣 미션에 출연했다. 이날 윤서령은 고대한과 한 팀을 이뤄 ‘진또배기’를 선곡했고, 심사위원 점수 191점을 받아 높은 평가를 얻었다.

윤서령과 고대한은 각각 국악과 성악을 전공한 만큼 서로 다른 음악적 배경을 갖고 있었다. 방송에서는 두 사람이 짧은 기간 동안 함께 무대를 준비하는 과정에서 어려움은 없었는지에 대한 이야기도 나왔다.

이에 윤서령은 무대를 준비하면서 서로 많은 대화를 나눴다고 밝혔다. 그는 “서로를 배려하며 호흡을 맞췄고, 마치 친남매와 같은 합을 볼 수 있을 것”이라고 밝혔다.

두 사람이 선택한 노래는 ‘진또배기’였다. 무대에 오른 윤서령은 특유의 맑고 청량한 음색과 넘치는 흥을 앞세웠다. 여기에 힘 있는 보컬이 강점인 고대한의 가창력이 더해지면서 두 사람은 서로 다른 장점을 살린 무대를 완성했다.

라디오라는 특성상 비교적 작은 공간에서 진행된 오디션이었지만 윤서령은 위축되지 않았다. 오히려 무대 곳곳에서 적극적으로 분위기를 이끌었으며 심사위원에게 마이크를 건네는 등 여유로운 퍼포먼스를 선보였다. 제한된 공간에서도 자신의 에너지를 충분히 발산하며 무대 자체를 즐기는 모습이 청취자들의 눈길을 끌었다.

심사위원들의 반응도 긍정적이었다. 서지오는 두 사람의 무대를 두고 ‘진또배기’가 새롭게 탄생한 것 같다고 평가했다. 인순이 역시 윤서령과 고대한이 공간의 제약에 영향을 받지 않고 무대를 펼친 점을 높이 평가했다. 또 “이 노래를 두 사람의 노래로 만들었다는 느낌이 들 정도로 연습을 많이 한 것 같았다”라고 덧붙였다.

윤서령은 심사위원 점수 191점을 획득하며 당시 2라운드 최고점을 기록했다. 그러나 이후 무대에 오른 지영일과 박민수가 194점을 받으면서 최고점 자리를 내줬다.

앞선 1라운드에서도 윤서령은 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 에녹과 김혜연으로부터 강력한 우승 후보라는 평가를 받았으며, 참가자 가운데 무대를 가장 즐기는 모습이 인상적이었다는 호평도 얻었다.

한편 ‘인생은 오디션’은 차세대 트로트 스타를 발굴하기 위해 마련된 오디션 프로그램이다.