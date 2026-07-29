“더 이상 초크(Choke)는 없다!”…김시우, 디트로이트서 ‘잔혹사’ 끊을까

20개 대회서 절반 ‘톱10’...샷감 좋아

잘 나가다 막판 무너지며 우승 놓쳐

PGA 투어 로켓 클래식서 우승 재도전

미국프로골프(PGA) 투어에서 통산 4승을 거둔 김시우(31·CJ)는 올해 샷감이 아주 뜨겁다. 톱10 성적을 10차례나 기록했을 정도다. 하지만 매 대회 아쉬움이 크다. 정상을 코앞에 두고 흔들리며 번번이 우승을 놓쳤기 때문이다. 특히 지난 20일 메이저 대회 디 오픈 최종라운드에선 한때 단독 선두를 달리다 연속 보기를 범하며 무너지고 말았다.

김시우. AP연합뉴스

아쉬움을 뒤로한 김시우가 30일(현지시간) 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트 골프클럽(파70)에서 개막하는 PGA 투어 로켓 클래식(총상금 1000만달러)에 출전해 시즌 첫승에 재도전한다. 김시우는 디 오픈에서 아쉽게 우승을 놓친 뒤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘또 마지막 라운드에서 압박을 이기지 못하고 무너져 또 6위에 그쳤다’는 내용을 영문으로 짧게 올렸다. 그는 ‘초크(choke)’라는 단어를 썼는데 이는 ‘목을 조르다’, ‘숨이 막히다’는 뜻이다. 김시우가 우승을 앞둔 상황에서 얼마나 큰 부담감에 시달렸는지 알 수 있는 대목이다.

김시우는 이번 시즌 출전한 20개 대회 중 절반을 톱10으로 마쳤을 정도로 데뷔 이후 가장 많은 톱10을 기록 중이다. 컷 탈락은 한 차례 그칠 정도로 안정적인 샷을 구사한다. 톱10 성적만 놓고 보면 11차례를 기록 중인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)에 이어 두 번째로 좋은 성적이다. 따라서 우승만 거둔다면 시즌 ‘커리어 하이’를 찍을 수 있다.

김시우. AFP연합뉴스

김시우는 현재 페덱스컵 랭킹 7위에 올라 있는데 이번 대회에 출전한 선수 중 김시우보다 랭킹이 높은 선수는 3명뿐이라 김시우가 우승을 노릴 좋은 기회다. 다만 페덱스컵 랭킹 3위 캐머런 영(29·미국)은 김시우가 우승했던 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십 등 이번 시즌 2승을 거뒀다. 또 4위 윈덤 클라크(미국)도 메이저 US오픈 포함 2승을 기록 중이다. 5위 크리스 고터럽(27·미국)도 시즌 3승을 기록할 정도로 쟁쟁한 실력을 갖춰 치열한 우승 다툼이 예상된다.