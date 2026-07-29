국립 인천대, 대한민국 AX 대전환 초광역 인재 양성 협력체계 구축

국립 인천대학교가 국가 AX(인공지능 전환) 대전환을 선도하기 위한 초광역 인재 양성과 산·학·연·관 협력체계를 구축한다. 인천대는 향후 교육과 산학 캡스톤, 현장실습, 공동 연구개발, 취·창업 지원, 기술 사업화를 하나의 흐름으로 이을 계획이다.

인천대는 27일 경남대(주관), 창원대, 한라대, 마산대, 동원과학기술대, 거제대 등 전국 단위 7개 대학 및 기업·기관과 ‘AI 로봇·제조 AX’ 협력에 관한 업무협약을 체결했다. 이날 자리는 해당 사업의 본격 추진에 앞서 참여대학과 기업·기관 간 역할을 사전 조율하고자 마련됐다.

인천대는 AI 로봇 기반 제조 AX·물류 AX 확산의 실행 거점을 준비하고 있다. 지역이 보유한 제조 산업단지, 항만·공항 물류 인프라, 로봇기업 생태계, 로봇 클러스터 기반을 활용한다. 인천은 제조 현장 자동화 수요와 물류 자동화 수요가 동시에 존재한다.

관내 유일로보틱스, TPC로보틱스, SPG 등 관련 기업과 인천항만공사·한국생산기술연구원·인천테크노파크, 인천도시공사·한국피지컬AI협회가 참여할 예정이다. 또한 강원도 및 경상남도의 산·학·연·관과 연계해 시너지를 확대해 나간다는 계획이다.

인천대는 기업·기관이 제시한 실제 산업현장 문제를 교육과정에 반영하고, 학생들이 프로젝트와 실증으로 해결한다는 전략을 구상 중이다. 미래 인재를 기르고 취업·창업지원, 기술사업화가 선순환하는 혁신모델을 구축하고자 한다.

김규원 인천대 기획처장 겸 앵커(RISE)사업단장은 “국제대회에서 검증된 실전 역량을 인천의 제조·물류·로봇 산업현장과 연결시키겠다”며 “인천 AI 로봇산업의 성장 엔진화와 대한민국 AX 대전환을 견인하는 핵심 대학으로 자리매김할 것”이라고 말했다.