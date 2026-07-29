OURBIRTHDAY(아워벌스데이), 데뷔 전 유닛 활동 본격화…‘HUNGRY’로 7인 7색 매력 예고

신인 걸그룹 ‘OURBIRTHDAY(아워벌스데이)’가 정식 데뷔에 앞서 유닛 활동을 이어가며 팀의 색깔을 알리고 있다.

OURBIRTHDAY는 29일 오후 6시 JYP 공식 유튜브 채널을 통해 ‘HUNGRY (Side B)(헝그리 (사이드 비))’ 퍼포먼스 비디오를 공개한다.

신인 걸그룹 ‘OURBIRTHDAY(아워벌스데이)’가 정식 데뷔에 앞서 유닛 활동을 이어가며 팀의 색깔을 알리고 있다. 이닛엔터테인먼트

‘HUNGRY’는 강렬하게 몰아치는 사운드에 무대를 향한 멤버들의 끊임없는 열망을 ‘배고픔’에 빗댄 가사를 담은 곡이다. 정식 데뷔를 앞둔 ‘OURBIRTHDAY’가 어떤 음악적 색깔을 지닌 팀인지 보여주는 곡으로 전해진다.

앞서 공개된 ‘HUNGRY (Side A)’를 통해서도 이들의 개성이 드러난 바 있다. ‘HUNGRY (Side A)’에는 조혜진, 베이비, 아치라야가 참여했다. 세 멤버는 유닛 활동을 통해 OURBIRTHDAY만의 팀 컬러를 보여주며 데뷔 전부터 팬들의 관심을 모았다.

이번에는 국초록, 신혜원, 유, 키라라가 ‘HUNGRY (Side B)’에 참여한다. 서로 다른 멤버들이 두 개의 유닛으로 나뉘어 프리 데뷔 활동에 나서면서 일곱 멤버 각각의 매력과 역량을 순차적으로 공개한다.

퍼포먼스 비디오 공개에 이어 음악방송 활동도 예정돼 있다. ‘OURBIRTHDAY’는 오는 30일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 ‘HUNGRY (Side B)’ 무대를 선보인다.

앞서 ‘HUNGRY (Side A)’ 활동에서는 안정적인 라이브와 퍼포먼스를 보여준 만큼, 이번에는 국초록과 신혜원, 유, 키라라 네 멤버가 음악방송 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 기대를 높이고 있다.

‘OURBIRTHDAY’는 JYP엔터테인먼트가 ‘NMIXX(엔믹스)’ 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이다. 팀명에는 매일을 생일처럼 특별하고 설레는 순간으로 만들어주겠다는 의미와 포부가 담겼다.

정식 데뷔를 앞둔 상황에서 유닛 단위의 프리 데뷔 활동을 통해 멤버들을 차례로 공개하고 있는 점도 특징이다. ‘HUNGRY (Side A)’에 이어 ‘Side B’까지 공개되면서 일곱 멤버 모두가 대중 앞에 모습을 드러낸다.

‘OURBIRTHDAY’는 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 정식 데뷔와 관련한 다양한 프로모션을 이어가며 대중과의 접점을 넓혀갈 예정으로 알려진다. 데뷔에 앞서 유닛 활동으로 팀의 색깔과 멤버들의 매력을 차례대로 알리고 있는 그룹이 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 주목된다.