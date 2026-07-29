세 경기만에 복귀한 이정후, 3할 타율은 지켰다

샌프란시스코 자이언츠의 주전 외야수 이정후는 지난 26일 로스앤젤레스 에인절스전에서 투수의 공에 팔꿈치를 맞은 여파로 27일과 28일 경기에 결장했다. 자칫 타격감이 떨어질까 우려되는 상황이었다.

하지만 이정후는 3일 만에 복귀전에서 안타를 생산하며 3할 타율을 지켰다. 이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2삼진을 기록했다. 시즌 타율은 0.302에서 0.301(365타수 110안타)로 소폭 떨어졌다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후.

아무래도 오랜만에 선 타석인 탓인 듯 초반 타격감은 좋지 않았다. 그는 0-0으로 맞선 1회말 2사 1, 2루에서 밀워키 우완 선발 로건 헨더슨을 상대로 바깥쪽 직구에 헛스윙 삼진으로 물러났다.



두 번째 타석에서도 스윙했지만 공과 접촉이 없었다. 0-4로 뒤진 4회말 1사 1루에서 헨더슨의 한가운데 몰린 직구를 노렸으나 방망이를 헛돌리며 물러났다. 0-7로 벌어진 7회말 공격에선 선두 타자로 나선 바뀐 우완 투수 크레이그 요호를 상대로 유격수 땅볼로 아웃됐다.

기다리던 안타는 2-8로 뒤진 9회말 마지막 공격에서 나왔다. 선두 타자로 나선 이정후는 오른손 불펜 아브네르 우리베를 상대로 볼 카운트 1볼에서 2구째 가운데 몰린 싱킹 패스트볼을 공략해 1, 2루를 가르는 우전 안타를 쳤다. 이후 후속 타선은 침묵했고, 경기는 그대로 끝났지만 이정후에게는 타격감을 살리는 귀중한 안타였다.