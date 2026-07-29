홍의락 가스공사 사장 취임 “에너지 미래 연결할 것”

제 19∙20대 국회의원, 산자위 위원…임기 3년

공사위상 제고∙브릿지역할 확립∙AI기반 플랫폼 기업

한국가스공사가 29일 홍의락 신임 사장이 19대 사장에 취임했다고 밝혔다.

홍 신임 사장은 이날 대구 본사에서 진행된 취임식에서 “대한민국 에너지의 미래를 연결하겠다”는 비전을 제시했다.

29일 홍 사장이 직원들 앞에서 취임사를 하고 있다. 가스공사 제공

구체적으로 △한국가스공사 위상과 가치 제고 △브릿지 에너지 역할 확립 △인공지능(AI) 기반 에너지 플랫폼 기업으로서 재설계를 3대 경영방향으로 발표했다.

홍 신임 사장은 AI기술의 비약적인 발전과 글로벌 에너지 공급망 재편으로 안정적인 에너지 공급 역량이 국가 경쟁력을 좌우하는 시대가 도래했다고 진단했다. 그러면서 “가스공사는 단순히 천연가스를 수입하고 공급하는 기업이 아니라 대한민국 산업과 국민의 삶을 지탱하고 국가 에너지 안보를 책임지는 전략 공기업”이라고 말했다.

아울러 “수십 년간 축적한 액화천연가스(LNG) 밸류체인과 전국 공급망, 글로벌 사업 경험은 대한민국의 중요한 국가 자산”이라며 “재무건전성 회복과 기업가치 제고로 가스공사의 경쟁력을 한층 강화하고 미래 성장 기반을 공고히 하겠다”고 강조했다.

홍 사장은 취임식을 마친 직후 곧바로 현장경영에 나섰다. 본사 각 부서를 방문해 직원들과 인사를 나누고 노동조합 신입사원을 비롯한 다양한 직원들과 오찬을 함께하며 현장의 목소리를 청취했다.

이어 중앙통제소를 찾아 최근 중동 정세 등 지정학적 리스크에 따른 천연가스 수급 현황과 비상 대응체계를 점검했다. 그는 “어떤 위기 상황에서도 국민 일상과 산업 현장에 필요한 에너지 공급은 흔들림 없이 이어져야 한다”고 강조했다.

이후 사이버보안관제센터와 정보시스템실을 방문해 국가 핵심 에너지 기반시설의 사이버 대응체계와 AI전환을 위한 현황을 점검하고 차질없이 추진할 것을 당부했다.

마지막으로 동내공급관리소를 찾아 폭염과 집중호우에 대비한 천연가스 공급설비 운영 현황과 안전관리 체계를 점검하며 현장 중심 경영 의지를 밝혔다.

앞서 가스공사는 지난 23일 열린 임시 주주총회에서 사장으로 선임된 뒤 산업통상부 장관 제청과 대통령 재가를 거쳐 공식 취임했다.

고려대 농업경제학과를 졸업한 홍 사장은 제 19∙20대 국회의원과 대구 경제부시장을 역임했다. 국회의원 시절 산업통상자원중소벤처기업위 위원으로 활동하면서 에너지 정책과 산업분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다. 홍 사장의 임기는 29일부터 2029년 7월28일까지 3년이다.