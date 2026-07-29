삼성물산, 2분기 영업이익 1조320억 달성… 건설·상사가 실적 견인

매출 11조9950억 기록하며 전년比 성과 확대… 리조트 부문은 레저 수요 감소로 이익 주춤

삼성물산 CI

삼성물산이 글로벌 경제의 불확실성 속에서도 주요 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 다각화된 사업 포트폴리오의 경쟁력을 입증했다.

29일 삼성물산은 2026년 2분기 연결 기준 매출 11조9950억원, 영업이익 1조320억원을 기록한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1조9730억원, 영업이익은 2790억원 늘어난 수치다. 전분기와 비교해도 매출과 영업이익이 각각 1조5290억원, 3120억원 증가하며 안정적인 성장 흐름을 이어간 것으로 보인다.

부문별로 살펴보면 건설부문과 상사부문이 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이끌었다.

건설부문은 2분기 매출 3조9880억원, 영업이익 2020억원을 기록했다. 하이테크 공사가 본격화되고 해외 플랜트 프로젝트의 공정이 호조를 보이면서 전년 동기 대비 매출은 5930억원, 영업이익은 840억원가량 증가한 것으로 나타났다.

상사부문은 매출 4조7030억원, 영업이익 1420억원의 실적을 거뒀다. 철강·화학·비료 등 주요 산업재 시황 호조에 따른 트레이딩 성과가 양호했던 데다, 해외 사업 운영과 신재생 개발 사업이 안정적 실적을 뒷받침한 결과로 풀이된다.

패션부문은 소비 심리 회복과 상품 경쟁력 강화에 힘입어 매출 5930억원, 영업이익 540억원을 달성했다. 자사 브랜드와 수입 브랜드가 고른 성장을 보이면서 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 증가한 것으로 관측된다.

반면 리조트부문은 매출 1조920억원을 기록하며 전년 동기 대비 410억원 늘었으나, 영업이익은 480억원으로 60억원 감소했다. 급식 및 식자재 유통 등 식음사업 확대에 따라 매출은 늘었으나, 레저 수요 감소가 영업이익 감소로 이어진 것으로 해석된다.

업계에서는 글로벌 경영환경 변화 속에서도 삼성물산이 다각화된 사업 기반을 바탕으로 안정적인 성장세를 지속하고 있다는 평가가 나온다.