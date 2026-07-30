박지현, ‘내일도 출근!’ 종영 소감 공개…“나답게 살아가는 힘”

배우 박지현이 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 종영 소감을 전했다.

배우 박지현이 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 종영 소감을 전했다. 나무엑터스

28일 방송을 끝으로 종영한 드라마 ‘내일도 출근!’. 극 중 박지현은 새움전자에 근무하는 차지윤 역을 맡아 현실적인 직장인의 일상을 그려냈다. 일과 사랑, 가족 사이에서 여러 감정을 경험하는 인물을 섬세하게 표현하며 시청자들의 공감을 이끌었다.

차지윤은 매일 퇴근을 기다리는 평범한 직장인이면서도 자신의 일에서는 누구보다 책임감 있는 모습을 보여준 인물이다. 박지현은 직장생활에서 마주하는 희로애락부터 연애를 하며 겪는 설렘과 고민까지 폭넓은 감정을 자연스럽게 표현했다.

배우 박지현이 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 종영 소감을 전했다. 나무엑터스

특히 사랑에 있어 뜻대로 풀리지 않는 상황을 겪으면서도 다시 한번 마음을 열고 사랑할 용기를 내는 과정은 차지윤의 변화를 보여주었다. 일에 대한 열정을 다시 찾아 자신의 꿈을 향해 나아가는 모습 역시 캐릭터의 성장 과정으로 이어졌다.

가족과 관련된 이야기에서도 박지현의 연기력이 돋보였다. 졸혼까지 생각할 정도로 관계가 악화된 부모 사이에서 갈등을 중재하려는 차지윤의 모습은 회사에서 일하는 직장인과는 또 다른 딸로서의 모습을 보여줬다. 박지현은 이처럼 한 인물이 가진 직장인, 연인, 딸로서의 면모를 각각 다른 결로 표현하며 차지윤의 입체적인 면을 완성했다.

작품을 마친 박지현은 소속사 나무엑터스를 통해 차지윤에 대한 생각을 밝혔다. 그는 차지윤을 따뜻한 인물이라고 설명했다. 이어 “저 역시 지윤이를 연기하며 사람을 믿는 용기와, 나답게 살아가는 힘을 배울 수 있었던 것 같습니다”라고 캐릭터에 대해 애정을 드러냈다.

배우 박지현이 tvN 월화드라마 ‘내일도 출근!’ 종영 소감을 전했다. 나무엑터스

또 “드라마의 제목처럼 저희 모두는 오늘을 살아내고, 또 내일을 향해 나아가겠죠”라며 “‘내일도 출근!’을 사랑해 주시고 지윤이의 여정을 함께해 주신 모든 시청자 여러분의 내일을 진심으로 응원하겠습니다”, “그동안 ‘내일도 출근!’을 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다”라며 작품과 함께해 준 시청자들을 향한 감사 인사도 전했다.

올해 영화 ‘와일드 씽’에 이어 ‘내일도 출근!’까지 출연하며 활발한 활동을 이어온 배우 박지현은 2027년 방송 예정인 KBS2 새 토일드라마 ‘러브 클라우드’에서 얼굴을 비출 예정이다.