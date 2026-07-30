여름철 반려동물 사료, 이렇게 보관하세요…참진드기 감염도 주의

대한수의사회·검역본부, 폭염 속 반려동물 건강관리 수칙 안내

습식사료, 개봉 후 1시간 내 급여…야외활동 뒤 진드기 확인 필수

고온다습한 여름철에는 반려동물 사료가 쉽게 변질되고 참진드기 활동도 활발해지는 만큼 사료 보관과 위생 관리, 야외활동 후 건강 점검에 각별한 주의가 필요하다.

29일 대한수의사회에 따르면 8~9월 초에는 수분 함량이 높은 습식사료와 생식, 간식 등에 세균이 증식하기 쉬워 보관과 급여에 더욱 신경 써야 한다.

폭염과 높은 습도가 이어지는 여름철에는 반려동물도 식중독과 참진드기 감염 위험이 커지는 만큼 사료 위생과 야외 활동에 주의가 요구된다. 클립아트코리아

장시간 방치한 사료는 폐기하고 물그릇도 정기적으로 세척해야 세균성 질환 등을 예방할 수 있다.

구토와 설사, 무기력, 혈변 등의 증상이 반복되면 즉시 동물병원을 찾아 진료를 받는 것이 좋다.

글로벌 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌은 고온다습한 환경에서는 사료의 산패와 영양소 손상이 빨라질 수 있다고 설명했다.

건사료는 냉장 보관보다 원래 포장 상태로 밀봉해 섭씨 15~25도의 서늘하고 건조한 곳에 보관하는 것이 권장된다. 냉장 보관할 경우 온도 차로 습기가 생겨 오히려 품질이 떨어질 수 있기 때문이다.

개봉한 건사료는 가급적 한 달 이내(최대 5주)에 모두 급여하는 것이 좋다.

습식사료는 개봉 후 가급적 1시간 안에 먹이고 남은 제품은 냉장 보관해 48시간 이내 사용하는 것이 바람직하다.

로얄캐닌, 여름철 반려동물 사료 보관·급여 방법 소개

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아울러 반려동물이 먹고 남긴 사료 위에 새 사료를 덧붓지 말고 급여 그릇과 보관용기를 매일 세척·건조해 사용하는 것이 위생 관리에 도움이 된다.

곽영화 로얄캐닌 책임수의사는 “여름철에는 사료 보관 방식에 따라 신선도와 기호성에 차이가 생길 수 있는 만큼 올바른 보관과 위생적인 급여 습관을 함께 실천하는 것이 중요하다”고 말했다.

여름철 야외활동 시에는 반려동물과 야외활동을 할 때는 참진드기 감염에도 주의해야 한다.

농림축산검역본부는 참진드기가 동물의 몸에 붙어 흡혈하면서 각종 질병을 옮길 수 있다며 풀밭에 장시간 머무르지 않도록 하고 야생동물과의 접촉도 최소화할 것을 당부했다.

야외활동을 마친 뒤에는 몸에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인하고 오는 12월까지는 동물병원에서 정기적으로 구충제를 처방받아 사용하는 것이 권장된다.

검역본부는 반려동물 몸에 붙은 진드기를 손으로 무리하게 떼어낼 경우 주둥이가 피부에 남거나 병원체가 더 주입될 수 있다며 핀셋으로 진드기를 피부 가까이에서 잡고 천천히 제거하거나 동물병원을 찾아 안전하게 제거해야 한다고 조언했다.