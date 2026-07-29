BTS, 그래미 보이콧… 노래 출품 안 한다

아시안 팝 부문 신설에 반발

“음악, 지역·언어 구분 말아야”

그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에 음악을 출품하지 않기로 했다고 29일 밝혔다.



BTS는 이날 오후 멤버 각자의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “저희는 올해 그래미에 출품하지 않기로 했다”며 “음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다. 늘 함께해 주는 ‘아미’와 모든 분께 감사드린다”고 전했다.



BTS는 지난 3월 발표한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 미국 빌보드 메인 싱글·앨범 차트 1위를 모두 석권하는 등 세계적인 반향을 일으켰다. 그럼에도 그래미 어워즈 도전을 포기한 것은 지난달 그래미 측이 한국·중국·일본 등 아시아권 음악을 구분해 ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’ 부문을 신설한다고 발표한 데 대한 반발로 해석된다. ‘베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스’는 K팝을 비롯해 J팝(일본), C팝(중국) 등 하나 또는 그 이상의 아시아 국가 언어를 유의미하게 사용하고 아시아 출신이거나 현지에서 인정받는 아시아 팝 음악의 탁월함을 기리기 위해 만들어졌다.



그러나 가요계에서는 한국, 중국, 일본의 대중음악을 아시아라는 지역 단위로 묶은 데 대해 서구 중심적 시각이 반영된 것이라는 지적이 나온다. 미국 등 글로벌 음악 시장에서 영향력을 키워 온 K팝을 주요 부문이 아닌 별도 부문으로 한정하려는 의도라는 해석도 있다.