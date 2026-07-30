부동산업·임대업 불황 심화… 기업銀 연체율 14년來 최고 [경제레이더]

중소기업 25% “내년, 올해보다 부진”

상업용 부동산 경기 침체에 최근 시중금리 상승 흐름이 겹치면서 중소기업 특화 은행인 IBK기업은행에서 관련 업종 연체율이 14년 만에 최고치를 기록했다. 다른 시중은행에서도 부동산업 연체율이 10년 만에 최고로 올라섰다.



29일 기업은행 팩트북에 따르면 올해 2분기 말 중소 부동산업 및 임대업 연체율(1개월 이상 원리금 연체)은 전분기 말보다 0.26%포인트 오른 1.54%로 집계됐다. 이는 2012년 3분기(2.02%) 이후 약 14년 만에 가장 높은 수준이다. 지난해 동기 대비로는 0.90%포인트 상승해 팩트북 자료가 작성된 2011년 1분기 이후 가장 컸다.

29일 기업은행 팩트북에 따르면 올해 2분기 말 중소 부동산업 및 임대업 연체율(1개월 이상 원리금 연체)은 전분기 말보다 0.26%포인트 오른 1.54%로 집계됐다. 뉴시스

우리은행의 2분기 말 부동산업 및 임대업 연체율도 0.62%로 전 분기(0.41%)보다 0.21%포인트 뛰었다. 이는 2016년 1분기(1.57%) 이후 10년 만에 가장 높은 수준이다. 하나은행의 2분기 말 연체율은 0.57%로 역시 2016년 2분기 말(0.58%) 이후 약 10년 만에 가장 높았다.



신한은행의 연체율은 0.42%로, 업종별 집계를 시작한 2021년 1분기 이래 최고치였다. 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리) 중 KB국민은행만 2분기 말 연체율(0.16%)이 전 분기(0.44%)보다 0.28%포인트 하락했다.



한 시중은행 관계자는 “자영업자 폐업이 늘면서 상가 임대 수입이 감소하고, 상업용 부동산 시장 침체로 자산 매각도 어려워진 가운데 고금리로 늘어난 대출 이자를 감당하지 못하는 임대 사업자의 연체율이 상승하고 있다”고 설명했다.



최근 일부 기업·업종만 온기가 도는 ‘K자형 양극화’가 심화되는 가운데 부동산·임대업뿐 아니라 중소기업의 경기 전망도 암울한 것으로 조사됐다.



IBK기업은행이 이날 발표한 ‘2026년 중소기업 금융실태조사’에 따르면 내년 경영상황이 올해보다 부진할 것이라는 응답이 25.7%로, 지난해(14.8%)보다 10.9%포인트 늘었다. 이번 조사는 기업통계등록부 기준 매출액 5억원을 초과하는 중소기업 4500개사를 대상으로 이뤄졌다.