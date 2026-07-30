LG전자가 소프트웨어 개발과 제품 포장 설계, 물류·공급망관리 등 임직원이 제안한 인공지능(AI) 아이디어를 실제 현장에 적용한다.
LG전자는 최근 전체 임직원을 대상으로 ‘상반기 AX(인공지능 전환) 해커톤(개발 대회)’을 열고 ‘24시간 완전 자율업무 수행 시스템’ 등 우수 과제 5개를 선정했다고 29일 밝혔다.
AI가 업무 수신과 분류, 테스트와 검증, 문서화 및 보고를 모두 맡는 24시간 완전 자율업무 수행 시스템을 활용할 경우 연간 1200시간 이상의 근무시간이 줄어드는 것으로 나타났다. 120시간이 걸리는 포장 설계 업무를 1시간30분으로 줄인 ‘제품 포장 설계 자동화 솔루션’과 연 10만건에 달하는 물류 및 선적 데이터를 실시간으로 분석하는 ‘선박 일정 위험요인 관리 솔루션’, 사내 행정업무 시간을 80% 이상 줄인 ‘통합 업무 플랫폼’, ‘AI 기반 광고 콘텐츠 생성·제안 시스템’도 우수 과제에 포함됐다.
LG전자는 선정된 우수 과제들을 향후 사내 업무용 AI 플랫폼인 ‘엘지니’에 등록해 전사에서 AI를 활용한다는 방침이다.
LG전자 ‘AI 아이디어’로 업무 혁신 가속
AX 개발대회 우수과제 5건 선정
포장 설계·물류 관리 전사적 확대
포장 설계·물류 관리 전사적 확대
LG전자가 소프트웨어 개발과 제품 포장 설계, 물류·공급망관리 등 임직원이 제안한 인공지능(AI) 아이디어를 실제 현장에 적용한다.
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