이재명 대통령 “차세대 민항기·뷰티시장 글로벌 선도자로 동반성장 가능” [李대통령, 브라질 국빈방문]

李, 양국 비즈니스테이블서 강조



리튬 등 핵심광물 공급망 협력까지

3개 분야 콕 집어 ‘파트너십’ 부각



현대차, 브라질 SMR기술협력 추진

네이버, 중남미 지역AI 생태계 구축

양국 기업 간 업무협약 총 7건 체결



李, 브라질 일정 마치고 칠레로 이동

이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에서 “앞으로 양국이 차세대 민항기 공동 개발을 포함해 핵심광물 분야의 공급망 협력, 또 선풍적 인기를 끌고 있는 ‘K뷰티’까지 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대한다”며 “양국의 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공 시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력에 중요한 파트너 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것”이라고 말했다. 이번 비즈니스 라운드테이블을 계기로 우리 기업과 브라질 기업 간에는 총 7건의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

이재명 대통령이 28일(현지 시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블에서 제라우두 아우키민 브라질 부통령과 악수하고 있다. 공동취재사진

이 대통령은 이날 상파울루 시내의 한 호텔에서 열린 한·브라질 비즈니스 라운드테이블에 참석해 “인공지능(AI) 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태”라며 “글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요하다”고 강조했다. 이어 “양국의 경제 규모를 고려할 때 양국 경제협력의 잠재력은 매우 크다. 그러나 현재 양국 간의 교역 규모는 이 잠재력에 비하면 매우 작다고 할 수 있다”며 “양국은 이제 협력을 통해 서로의 잠재력을 현실화하는 새로운 길을 찾아가야겠다”고 말했다.



이 대통령은 한국과 브라질이 협력해 성과를 낼 수 있는 세 개 분야로 △차세대 민항기 △핵심광물 분야 공급망 협력 △K뷰티를 꼽았다. 이 대통령은 이번 브라질 국빈방문에서 특히 민항기 협력을 여러 번 언급해 눈길을 끌었다. 이 대통령은 “브라질은 첨단 산업의 필수적인 리튬·니켈·철광석 등 핵심광물의 보고이자 수력·풍력·태양광 등 풍부한 청정에너지에 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국이기도 하다”고 말한 뒤 “나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있다”며 민항기 생산 분야에서 협력 가능성을 부각했다.

이 대통령의 브라질 국빈방문을 계기로 양국 기업 간 협력도 한층 강화됐다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 상파울루 현지에서 진행한 브리핑에서 비즈니스 라운드테이블 성과를 소개했다. 현대차그룹은 브라질의 친환경차 전환 정책인 ‘무버(MOVER)’와 국가 수소프로그램·에너지 계획 등 친환경 정책에 맞춰 그린수소 생산과 수소트럭 투입, 소형모듈원자로(SMR) 등에 관한 기술 협력을 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 정의선 현대차그룹 회장은 “2012년 브라질 공장에서 첫 번째 차량 생산을 시작한 이후 10개 계열사가 진출해 브라질 내 4위 자동차 기업으로 성장했다”고 소개했다.



포스코홀딩스는 희토류 등 핵심광물 분야에서 브라질과 협력하면서 브라질 내 희토류 공급망을 구축해 양국 상생 모델을 만들겠다는 계획이다. LG전자는 제조업 디지털·에너지 전환 분야에서 협력을 확대해나가기로 했고, 네이버는 중남미 지역 AI 생태계 구축에 앞장서겠다는 방침이다. 한국수입협회는 “소고기 수입처를 브라질 등으로 다변화해 한국 시장에 소고기가 안정적으로 공급되기를 희망한다”며 “검역 협상이 속도를 내고 한·메르코수르(Mercosur·남미공동시장) 무역 협정이 신속히 추진되기를 바란다”고 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 브라질 상파울로 JW메리어트호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스라운드테이블(BRT) 참여기업 오찬 간담회를 주재, 발언하고 있다. 산업통상부 제공

김정관 산업통상부 장관이 28일(현지시간) 브라질 상파울로 하얏트호텔에서 마르시우 페르난두 엘리아스 호자 브라질 개발산업통상서비스부 장관과 함께 MOU 체결식에 임석하고 있다. 산업통상부 제공

양국 기업 간 총 7건의 업무협약(MOU)도 체결됐다. 한국항공우주산업(KAI)은 브라질 항공기 제조업체 엠브라에르와 민항기·항공우주 분야 협력 MOU를, SK바이오팜은 유로파르마와 AI 기반 디지털 헬스케어 분야 협력 관련 MOU를, 포스코인터내셔널은 미티어릭 리소시스와 안정적 희토류 공급망 확보를 위한 MOU를 맺었다. 이 밖에도 한국산업기술진흥원(KIAT)은 산업기술협력 MOU 2건을 체결했고, 하이랜드푸드는 단백질 공급망 구축 관련 MOU를, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 유망 산업 분야 비즈니스 기회 발굴을 위한 협약을 맺었다.



이 대통령은 브라질 일정을 모두 마친 뒤 29일 두 번째 남미 방문국인 칠레로 이동했다. 이 대통령은 칠레 방문을 앞두고 전날 엑스(X)에서 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령을 향해 “칠레는 대한민국에게 매우 가깝고 중요한 국가로, 우리가 자유무역협정(TLC)을 체결한 첫 번째 국가”라며 “우리 만남을 큰 기대와 함께 기다리고 있다”고 밝혔다. 이 대통령은 칠레 방문에서 카스트 대통령과 정상회담을 통해 2004년 체결된 양국 간 FTA를 시대의 변화에 맞게 현대화할 방안을 논의할 전망이다. 이외에도 구리·리튬을 비롯한 핵심광물 공급망 등에 관해 논의할 것으로 예상된다.