‘호프’ 투자배급사·제작사 “황정민 스토킹 피해 악용한 업무방해…강경대응”

영화 ‘호프’ 투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름스가 배우 황정민의 사생활 의혹과 관련해 강경 대응 방침을 밝혔다.

양사는 29일 입장문을 내고 “해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이루어진 사안”이라며 “그럼에도 A씨가 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 ‘호프’의 파트너사들에 메일을 보내고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물 업로드·삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다”고 주장했다.

이어 “개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였다”며 “이는 ‘호프’의 사업 전반에 타격을 줄 뿐 아니라 작품을 위해 애쓴 관계자들의 명예를 악의적으로 실추시키는 행위”라고 밝혔다.

양사는 “해당 행위를 영화 ‘호프’에 대한 의도적 가해로 규정한다”며 “영화에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토하고 있으며, 추가 피해를 방지하기 위해 강경 대응할 것”이라고 덧붙였다.

이날 SNS에서는 황정민의 사생활 의혹을 제기하는 글이 확산했다. 작성자는 황정민과 나눴다고 주장하는 메시지 내용과 통화 녹취 등을 증거로 공개했다.

황정민은 이달 15일 개봉한 나홍진 감독의 영화 ‘호프’로 관객을 만나고 있다.