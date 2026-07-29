경북‧대구 통합신공항 등 핵심 현안 해결 위해 시‧도지사 공조 시동

이철우·추경호 첫 회동, 신공항·행정통합 '원팀' 협력 선언, 2차 공공기관 이전 등 주요 공동현안 논의

신공항 적기 개항, 2028년 총선때 통합특별시 추진 공감대

이철우 "대구경북 대한민국 중심" 추경호 "생활권·경제권 공동체"

경북지사·대구지사 첫 공식 회동, 신공항·행정통합 등 논의

이철우 경북도지사와 추경호 대구시장은 29일 대구경북신공항 적기 개항을 위한 구체적인 실행 방안을 논의하기로 하는 등 지역 핵심 현안 해결에 공감대를 형성했다.

양측은 행정통합 추진 의지를 재확인하고 2차 공공기관 이전에도 공동 대응하기로 의견을 모았다.

추경호 대구시장(왼쪽)과 이철우 경북도지사가 29일 오후 경북도청에서 민선 9기 출범 이후 첫 공식 회동을 하고 있다. 이 자리에서는 대구경북신공항과 행정통합, 2차 공공기관 이전 등 지역 핵심 현안이 논의한 것으로 알려졌다. 경북도 제공

두 단체장은 이날 오후 경북도청에서 민선 9기 출범 이후 첫 공식 회동을 갖고 지역 현안을 논의했다고 경북도와 대구시는 밝혔다.

추 시장과 이 지사는 지역의 지속가능한 성장과 국가균형발전을 위해 대구·경북 협력이 중요하다는데 뜻을 같이하고, 지역 공동현안 해결을 위해 지속적으로 소통·협력하기로 했다.

통합신공항 사업과 관련, 적기 개항을 위해 함께 노력하기로 하고, 실무 협의와 구체적인 추진 방안을 논의하기 위해 조속한 시일 내 시장과 지사가 다시 만나기로 했다.

추경호 대구광역시장은 “대구와 경북이 함께 해결해야 할 과제는 어느 때보다 많다”라며 “대구경북통합신공항을 비롯한 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 경북과 긴밀히 협력하고, 정부와 국회의 협조도 적극 이끌어 내 시민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 만들어 가겠다”라고 강조했다.

이철우 경북도지사는 “대구·경북은 한 뿌리이며, 함께 협력할 때 더 큰 경쟁력을 확보할 수 있다"며 "오늘 회동을 통해 대구경북신공항을 비롯한 주요 현안에 대한 경북과 대구의 입장이 다르지 않다는 점을 다시 한번 확인했다. 신공항, 행정통합 등 시·도민의 염원이 하루빨리 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 역설했다.

행정통합과 관련해선 2028년 총선 때 통합단체장을 선출해 통합특별시를 출범시킨다는 통합 의지를 재확인하고, 지역 국회의원과 시·도지사, 시·도교육감이 함께 참여하는 논의의 장을 마련해 협의를 이어가기로 했다.

추경호(왼쪽) 대구시장이 26일 이철우 경북도지사의 안내를 받고 경북도청 대회의실로 입장하고 있다.

두 단체장은 또 수도권 일극 체계와 지방소멸 위기 극복을 위해 2차 공공기관 이전이 필요하다는 데 의견을 같이하고, 대구·경북이 미래산업 육성의 핵심 거점이자 대한민국 미래 성장의 최적지라는 점을 강조했다.

이뿐만 아니라 이재명 정부의 5극3특 발전전략과 대경권 성장엔진 육성산업과 연계한 대정부 대응에도 대구‧경북이 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

한편, 8월 중 이철우 경북도지사가 대구시를 방문해 후속 논의를 이어가는 등 양 시도간 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다.