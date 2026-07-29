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인천글로벌캠퍼스, 학생·교직원 안전망 ‘한줄 제보시스템’ 자체 개발

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
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국내 첫 외국대학 공동캠퍼스로 선보인 인천글로벌캠퍼스(IGC) 외국인 학생과 교직원까지 접근성이 확대된 안전망이 갖춰졌다. 외주 개발사에 의존하지 않고 전용 웹 제보 시스템을 직접 설계·구축했다는 데 의미가 크다.

 

IGC운영재단은 자체 개발 역량과 인공지능(AI)을 활용해 ‘한줄 안전제보시스템(IGC Safety Report System)’을 구축해 본격 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다. 용역비, 서버 구입비 등의 예산을 대폭 절감하는 한편 꼭 필요한 맞춤형 기능이 구현됐다.

한줄안전제보시스템.
한줄안전제보시스템.

이번 시스템은 5개 외국 입주대학 구성원을 고려해 별도 앱 설치나 회원가입·로그인 절차를 완전히 배제, 사용자 편의성을 대폭 강화한 게 특징이다. 이용자는 승강기, 화장실, 게시판 등 주요 동선에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하고, 현장을 즉시 촬영해 1분 이내로 신속히 알릴 수 있다.

 

실제 사고로 나타나지는 않았지만 위험 상황인 ‘아차사고(Near Miss)’를 제보 대상에 포함시켰다. 접수된 내용은 재단 관리 대장으로 실시간 연동되며, 담당자 확인을 거쳐 조치가 이뤄진다. 기능 개선이 필요한 때 추가적 비용 없이 즉각적인 업데이트가 가능하다는 점도 큰 장점이다.

 

변주영 IGC운영재단 대표이사는 “외주 용역에 의존하지 않고 적극적인 행정과 최신 기술로 예산을 절감한 뜻깊은 성과”라며 “한국인과 외국인 구성원 모두가 장벽 없이 참여해 365일 안전하고 쾌적한 캠퍼스를 만들어 나가겠다”고 말했다.

강승훈 기자

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