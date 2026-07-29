포항 유력 건설사 삼도주택, 포항 취약계층 100세대에 10년간 주택 무상임대

포항시와 사회공헌형 민간임대주택 공급 업무협약식

경북 포항시는 29일 시청에서 건설회사 삼도주택과 '사회공헌형 민간임대주택 공급' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 삼도주택이 북구 우현동에 조성하는 공공지원 민간임대주택 934세대 가운데 100세대를 사회공헌형 임대주택으로 공급하기 위해 마련됐다.

포항시는 29일 시청에서 건설회사 삼도주택과 '사회공헌형 민간임대주택 공급' 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이날 협약에 따라 삼도주택은 사회공헌형 주택으로 공급하는 100세대 입주자에게 10년간 월 임대료를 받지 않는다.

시는 이를 통해 주거 취약계층과 청년·신혼부부의 주거 안정성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대한다.

협약에 따라 ㈜삼도는 주택의 계획·설계·시공부터 입주자 모집·선정, 임대차계약, 주택 관리 및 임대 운영 등 사업 전반을 전담한다.

포항시는 관련 법령 및 행정절차 안내와 사업의 공익적 취지를 알리는 행정적 지원을 제공한다.

허상호(오른쪽) ㈜삼도 회장은 29일 포항시청에서 박용선 포항시장과 사회공헌형 민간임대주택 공급 업무협약식을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

특히 이번 사업은 시의 직접적인 재정 부담 없이 민간기업의 사회공헌을 지역 주거복지와 연계한 새로운 민·관 협력 주거복지 모델이라는 점에서 의미를 더한다.

시는 다자녀가구와 신혼부부의 주거비 부담 완화를 통해 출산·양육하기 좋은 환경 조성에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

박용선 포항시장은 “지역 향토기업의 자발적인 사회공헌을 통해 시민들의 주거비 부담을 덜고 주거복지를 대폭 확대하게 돼 매우 뜻깊다”며 “사회공헌형 민간임대주택이 차질 없이 공급·운영될 수 있도록 행정적 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

허상호 ㈜삼도 회장은 “포항을 기반으로 성장해 온 향토기업으로서 지역사회로부터 받은 성원을 환원하는 것은 중요한 책무”라며 “이번 사업이 포항시민의 주거 안정과 복지 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 주택 공급과 임대 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.