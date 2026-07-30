잠실종합운동장 일대 스포츠 랜드마크 변신

서울시, 2032년 준공 목표



코엑스 2.5배 전시컨벤션 시설

사업비 2.7조원 전액 민간투자

서울 잠실종합운동장 일대를 첨단 스포츠·문화 랜드마크로 조성하는 ‘서울 스포츠·MICE 파크’(조감도) 조성 사업이 민간투자사업 협약 체결로 본격 추진된다.



서울시는 28일 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업’ 우선협상대상자인 ‘㈜서울 스마트 마이스파크(가칭)’와 실시협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 잠실종합운동장 일대 약 29만㎡를 스포츠와 MICE, 숙박·상업·업무 기능이 집약된 복합공간으로 조성하는 ‘잠실 민자사업’은 2032년 준공을 목표로 ㈜한화 건설 부문이 시공한다.잠실 민자사업의 핵심은 서울의 글로벌 경쟁력을 견인할 코엑스 2.5배 규모의 서울 최대 전시(8.9만㎡)·컨벤션(1.9만㎡) 시설이다. 여기에 더해 돔야구장은 4성급 비즈니스호텔과 연계해 일부 객실 및 라운지에서 야구 경기를 관람할 수 있으며 비시즌에는 공연장 등 복합 문화공간으로 운영한다.



전시·컨벤션, 스포츠시설, 업무시설과 연계해 841실 규모의 숙박시설도 조성한다. 전시·컨벤션과 연계한 5성급 호텔(288실), 돔야구장과 연계한 4성급 비즈니스호텔(306실), 업무시설과 연계한 워케이션형 4성급 레지던스 호텔(247실) 등 다양한 규모의 숙박시설을 도입해 MICE, 비즈니스, 관광 수요에 대응할 계획이다.



총사업비가 2조6955억원인 잠실 민자사업은 시의 재정지원(건설·운영 보조금) 없이 사업비 전액을 민간 투자로 추진된다.