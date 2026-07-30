트럼프, 이란 기습공격에 "두들겨 팰 것"…대리세력 공격도 시사

폭스뉴스 인터뷰…美기지 기습한 이란에 욕설 쓰며 고강도 응징 예고

트럼프, 이란 13일 연속 공격하다 지난 24일 중단…다시 커지는 확전 우려

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 이란의 요르단 미군기지 기습공격에 대해 강도 높게 응징하겠다고 밝혔다.



중동 지역 친이란 대리세력에 대한 추가 공습도 시사했다. 사우디아라비아가 이라크 내 친이란 민병대를 겨냥한 미군의 공습에 동참한 상황에서 미국과 이란 간 긴장이 다시 크게 고조되는 분위기다.

트럼프 대통령. AP연합뉴스

폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오전 이 매체와의 전화 인터뷰에서 욕설을 쓰면서 "우리는 두들겨 팰 것"이라고 말했다.



그는 "강력하게 타격할 것이다. 그들(이란)은 얻어맞을 것"이라고 강조했다.



중동 지역의 미군기지를 겨냥해 이란이 기습 공격을 벌인 데 대해 고강도 대응을 예고한 것이다. 트럼프 대통령은 지난 4월 초 "빌어먹을 (호르무즈) 해협을 열어라 미친놈들아"라고 소셜미디어에 올리는 등 이전에도 비속어를 동원해 이란을 압박해왔다.



트럼프 대통령은 지난 11일부터 이란을 약 2주간 연속 공습하다가 지난 24일 중단한 바 있는데 이번 이란의 기습공격을 계기로 미군의 공습이 곧 재개될 가능성이 커 주목된다.



트럼프 대통령은 인터뷰에서 미군이 이란의 기습공격에 대응할 시간이 불과 몇분밖에 없었으나 목표물 타격 전에 모두 요격했다고 설명했다.



이란의 불시 공격 감행을 비난하는 한편 미군의 성공적 대처를 부각하려는 의도로 보인다.



미군 중부사령부는 전날 저녁 이란이 중동 미군기지에 다수의 탄도미사일을 기습 발사했으며 미군이 성공적으로 전부 요격했다고 밝힌 바 있다.



트럼프 대통령은 미국이 사우디와 함께 지난 28일 이라크 내 친이란 민병대를 타격한 데 대해서는 이라크 정부와 협의된 사안이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 해당 민병대를 '전 세계에 암적인 존재'라고 비난하면서 이란의 대리세력에 대한 추가 경고를 검토 중이라고 말했다고 폭스뉴스는 전했다.



중동 지역 친이란 대리세력에 대한 추가 타격을 시사한 것으로 해석된다.



이란전쟁 발발 이후 이란에 대해 공개적 반격을 대체로 꺼리던 중동의 이슬람 수니파 맹주 사우디가 이란을 겨냥한 미군의 공습에 가담한 상황이라 확전 우려가 커지고 있다.

<연합>