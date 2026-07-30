李대통령, 칠레 도착…FTA 등 협력 강화 논의

1박 2일간 공식방문…카스트 대통령과 정상회담 예정

미국·남미를 순방 중인 이재명 대통령은 29일(현지시간) 세 번째 방문국인 칠레의 수도 산티아고에 도착했다.



이 대통령은 우선 이날 오후 현지에 거주하는 동포들과 만찬 간담회를 연다.

브라질 국빈 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일(현지시간) 상파울루 과룰류스 국제공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

30일에는 칠레의 건국 영웅 베르나르도 오히긴스 동상에 헌화한 뒤 올해 출범한 칠레 신정부의 호세 안토니오 카스트 대통령과 정상회담을 가진다.



대통령궁에서 열리는 공식 환영식과 양해각서(MOU) 서명식, 공식 오찬 등도 예정돼 있다.



이후 양국 기업인이 만나는 한-칠레 비즈니스 라운드테이블 행사까지 참석하면 1박 2일의 칠레 공식방문 일정이 마무리된다. 이 대통령은 곧바로 다음 방문국인 아르헨티나로 이동할 예정이다.



위성락 국가안보실장은 지난 22일 브리핑에서 "칠레는 우리의 첫 자유무역협정(FTA) 체결국"이라며 "FTA 현대화를 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.



아울러 첨단산업 핵심 광물인 구리·리튬 매장량 세계 1위인 칠레와 공급망 관련 논의도 이뤄질 것으로 전망된다.



이 대통령은 칠레 방문을 앞둔 전날 엑스(X·옛 트위터)에 "대한민국이 최초 FTA를 체결한 나라가 칠레일 만큼 칠레는 대한민국에 가깝고 중요한 나라"라며 "카스트 대통령님과 만남을 고대하고 있다"고 썼다.

<연합>