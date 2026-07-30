김종국, 극비 결혼식 해명 "아내 부담될까봐…축의금 회수 못해"

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

가수 김종국이 극비 결혼식에 대해 직접 해명했다.

29일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 가수 김종국이 출연해 결혼식 비하인드와 신혼생활에 대한 이야기를 전했다.

이날 유재석은 “저도 결혼식장에 가서 축하했지만 비밀리에 했다”며 김종국의 결혼식을 언급했다. 이에 김종국은 “결혼식장과 날짜를 다 알려드렸는데도 마치 아무에게도 알리지 않은 것처럼 이야기가 나왔다”며 웃었다.

이어 “저는 다른 것보다 한 사람이 본인으로 계속 살다가 어느 날 ‘누구의 아내’가 되는 삶이 그 사람에게 부담스럽지 않을까 싶었다”며 “그런 마음 때문에 조용히 치르기로 한 것이다. 모든 게 베일에 싸여 있었던 것은 아니다”라고 설명했다.

유재석은 “우리는 이해하지만 보는 분들에 따라서는 ‘유난스러운 것 아니냐’고 생각할 수도 있다”고 말했고, 김종국은 “그런 반응도 이해한다”고 공감했다.

김종국은 “결혼식 규모를 최소로 했다. 신랑 측 50명, 신부 측 50명만 초대했고 제 지인도 20명 정도밖에 부르지 못했다”며 “1995년부터 정말 많은 결혼식에 다녔고 축의금도 많이 냈지만 거의 회수하지 못했다. 그 모든 것을 감수하고 그렇게 결정했다”고 밝혔다.

또 결혼 생활에 대해서는 “결혼하니까 정말 좋다. 일단 안정감이 있다”며 “이제는 인생에서 아내 한 사람만 생각하면 된다는 점이 가장 안정적으로 느껴진다”고 말해 눈길을 끌었다.

한편 이날 김종국은 데뷔 30주년 콘서트와 관련한 이야기도 전했다. 그는 “공연에 오시면 모르는 노래가 없을 것이다. 화장실 갈 시간이 없다고들 하신다”며 “터보 메들리를 20분 동안 이어가는 유산소 타임도 있다. 노래를 부르면서 함께 뛰어야 하니 가볍게 입고 오시면 좋겠다”고 자신감을 드러냈다.